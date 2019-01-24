У EuroPark теперь есть право требовать личные данные нарушителей. Смогут ли парковочные хулиганы оказаться на скамье подсудимых?

При этом договор считается заключенным тогда, когда автовладелец решает оставить машину на парковке, объясняет Кованен, а въезд на территорию парковки еще ничего не значит — можно там остановиться, выйти из машины, ознакомиться с условиями парковки и покинуть ее, если условия не устраивают.
Суд не благоволит парковочным хулиганам
Присяжный адвокат Роберт Сарв объясняет, что EuroPark имеет право зафиксировать нарушение и представить требование в отношении соответствующего пользователя или владельца транспортного средства.
Если в момент нарушения за рулем находился не владелец, то ему лично нужно минимально сообщить EuroPark данные человека, который на самом деле заключил договор о парковке. В противном случае будет считаться, что договор был заключен с владельцем транспортного средства.
Сейчас главная проблема EuroPark заключается в том, что они не знают, в отношении кого подавать заявление в суд. Если же EuroPark удается получить данные владельца или пользователя соответствующего транспортного средства, то дело возможно довести и до суда.
Судебная практика показывает, что суд особо не благоволит не уплатившим парковочный штраф лицам. Вероятность выиграть дело зависит от того, какие доказательства сможет представить обвиняемый в нарушении. Например, если он сможет предъявить договор об аренде автомобиля, который докажет то, что за рулем в момент нарушения находился другой человек. Тогда уже судебные спор переходит к тому, кто реально совершил нарушение и как это доказать.