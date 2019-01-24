24.01.2019, 11:01

У EuroPark теперь есть право требовать личные данные нарушителей. Смогут ли парковочные хулиганы оказаться на скамье подсудимых?

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Лийза Ребане
Лийза Ребане
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EuroPark
EuroParkFoto: Priit Simson

Если раньше нарушители правил на парковках EuroPark могли чувствовать себя безнаказанно, так как Департамент шоссейных дорог не выдавал их личные данные частному предприятию, то теперь им стоит вести себя более разумно.

Недавно Таллиннский окружной суд постановил, что администратор парковок EuroPark имеет право востребовать у Департамента шоссейных дорог данные человека, который не оплатил выписанный ему штраф за парковку.

Однако это не означает, что департамент обязан начать автоматически выдавать данные клиента частно фирме. По словам представителя департамента, им просто придется снова взять ходатайство EuroPark о получении данных в производство и вынести новое решение с обоснованием того, будут ли выданы данные или нет. Каким будет новое решение — неизвестно.

Парковка и водитель заключают внегласный договор

Член правления и исполнительный директор EuroPark Estonia OÜ Карол Кованен жалуется, что около 1% всех клиентов пренебрегает условиями парковки и не оплачивает штрафы. Процент кажется маргинальным, но в год на парковках EuroPark паркуются 2,5 млн раз, что для фирмы означает около 25 000 проблемных случаев.

Кованен считает, Департамент шоссейных дорог как будто бы превращает нарушения в норму, так как нарушителя защищает уполномоченный регистрирующий орган, а владелец участка якобы обязан защищать свою территорию собственными силами, вместо того, чтобы использовать доступ к данным нарушителя.

Платить за парковку в зонах EuroPark обязывает заключаемый по умолчанию договор — мол стороны понимают, что и на каких условиях предлагается, и обоюдно с этим соглашаются. По словам Кованена, по такому же принципу негласного договора организовано множество повседневных ситуаций.

При этом договор считается заключенным тогда, когда автовладелец решает оставить машину на парковке, объясняет Кованен, а въезд на территорию парковки еще ничего не значит — можно там остановиться, выйти из машины, ознакомиться с условиями парковки и покинуть ее, если условия не устраивают.

Суд не благоволит парковочным хулиганам

Присяжный адвокат Роберт Сарв объясняет, что EuroPark имеет право зафиксировать нарушение и представить требование в отношении соответствующего пользователя или владельца транспортного средства.

Если в момент нарушения за рулем находился не владелец, то ему лично нужно минимально сообщить EuroPark данные человека, который на самом деле заключил договор о парковке. В противном случае будет считаться, что договор был заключен с владельцем транспортного средства.

Сейчас главная проблема EuroPark заключается в том, что они не знают, в отношении кого подавать заявление в суд. Если же EuroPark удается получить данные владельца или пользователя соответствующего транспортного средства, то дело возможно довести и до суда.

Судебная практика показывает, что суд особо не благоволит не уплатившим парковочный штраф лицам. Вероятность выиграть дело зависит от того, какие доказательства сможет представить обвиняемый в нарушении. Например, если он сможет предъявить договор об аренде автомобиля, который докажет то, что за рулем в момент нарушения находился другой человек. Тогда уже судебные спор переходит к тому, кто реально совершил нарушение и как это доказать.

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