У EuroPark теперь есть право требовать личные данные нарушителей. Смогут ли парковочные хулиганы оказаться на скамье подсудимых?

Недавно Таллиннский окружной суд постановил, что администратор парковок EuroPark имеет право востребовать у Департамента шоссейных дорог данные человека, который не оплатил выписанный ему штраф за парковку.

Однако это не означает, что департамент обязан начать автоматически выдавать данные клиента частно фирме. По словам представителя департамента, им просто придется снова взять ходатайство EuroPark о получении данных в производство и вынести новое решение с обоснованием того, будут ли выданы данные или нет. Каким будет новое решение — неизвестно.

Парковка и водитель заключают внегласный договор

Член правления и исполнительный директор EuroPark Estonia OÜ Карол Кованен жалуется, что около 1% всех клиентов пренебрегает условиями парковки и не оплачивает штрафы. Процент кажется маргинальным, но в год на парковках EuroPark паркуются 2,5 млн раз, что для фирмы означает около 25 000 проблемных случаев.

Кованен считает, Департамент шоссейных дорог как будто бы превращает нарушения в норму, так как нарушителя защищает уполномоченный регистрирующий орган, а владелец участка якобы обязан защищать свою территорию собственными силами, вместо того, чтобы использовать доступ к данным нарушителя.

Платить за парковку в зонах EuroPark обязывает заключаемый по умолчанию договор — мол стороны понимают, что и на каких условиях предлагается, и обоюдно с этим соглашаются. По словам Кованена, по такому же принципу негласного договора организовано множество повседневных ситуаций.