У э-резидентов снова проблемы с эстонскими банками: теперь их счета закрывает Luminor

В группе э-резидентов в Facebook данное решение банка вызвало дискуссию о том, почему Эстония ничего не предпринимает для решения данной проблемы, ставшей актуальной еще в марте.

Luminor объясняет данное решение Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма: клиенты должны постоянно обновлять свои данные, а э-резидентам нужно отвечать на дополнительные вопросы.

Если же клиент не обновляет информацию или не может доказать происхождение сделок, связанных со своей предпринимательской деятельностью, то банк обязан завершить с ним клиентские отношения.

Представитель программы э-резидентства Эстонии подтвердил, что если э-резиденты не могут доказать свою связь с Эстоний, то у них возникают сложности с открытием счетов в местных банках. Поэтому многие из них используют такие альтернативы, как Holvi, Transferwise и т.д.