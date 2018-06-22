22.06.2018, 11:10

Тысячи жителей Эстонии бегут от плохой погоды на Яанов день за границу

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rus.delfi.ee
EST 4
Тысячи жителей Эстонии бегут от плохой погоды на Яанов день за границу
Foto: Andres Putting

Тысячи жителей Эстонии решили провести Яанов день и выходные за границей.

Руководитель по маркетингу Tez Tour Светлана Вертянова говорит, что на эти выходные у них распроданы все рейсы и люди бронируют эти даты уже осенью. ”В этом году популярными направлениями остались Турция, Греция, Болгария, в качестве новинки добавилась Испания. Более 1200 туристов Tez Tour решил провести Яанов день под солнцем у моря”, — сказала она.

По словам директора по маркетингу Estravel Айри Илиссон-Круз, в этом году жители Эстонии в этом плане все же менее активны, поскольку Яанов день выпадает на выходные и дополнительных свободных дней нет. Во время праздников в путешествие отправятся 3000 клиентов Estravel. Популярные направления — Финляндия, Греция, Франция, Италия, Швеция, Болгария, Германия, Испания, Великобритания и Латвия. Внутри страны в этом году популярны Тарту, Пярну и Нарва-Йыэсууу, а также Хийумаа. ”Самое дешевое из приобретенных в Estravel путешествий на Яанов день стоило 200 евро, самое дорогое — около 30 000 евро (круиз на Аляску)”, — сказала представитель фирмы.

По словам руководителя по связям с общественностью и маркетингу Novatours Олева Рийзберга, около 80% уезжающих в эти даты клиентов фирмы едут, как и в прошлом году, в Турцию, Болгарию или Грецию. Популярность набирают также Мальта и Монтенегро. Он говорит, что желание жителей Эстонии убежать в этот период от непостоянной эстонской погоды понятно. Средняя стоимость пакета на эти даты составляет около 600-700 евро.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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