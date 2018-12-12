Тысячи людей требуют обсуждения в Рийгикогу законопроекта о запрещении звероферм

По утверждению Loomus, в понедельник вечером к ним поступила информация, что правительство Республики на заседании в четверг планирует не поддержать законопроект о запрещении звероферм.

”Мы придерживаемся мнения, что запрещение звероферм является политическим решением, которое необходимо вынести на обсуждение в Рийгикогу. Если правительство примет позицию поддержать зверофермы, то судьба законопроекта по существу будет предрешена, — отметила директор Loomus Кадри Таперсон. — Мы искренне благодарим всех членов Рийгикогу, членов правительства и подписавших обращение людей, которые поддерживают законопроект и считают, что времена чудовищного истребления чувствующих живых существ лишь во имя роскоши должны остаться в прошлом.”

Среди прочих обращение подписали Кармен Касс, Пеэтер Ребане, Лийзи Ээсмаа и другие.