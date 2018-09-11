11.09.2018, 11:33

Тыквенный праздник для животных: в Таллиннский зоопарк можно бесплатно отправить овощи курьерской фирмой

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rus.delfi.ee
EST 10
Loomaaia kõrvitsapidu
Loomaaia kõrvitsapiduFoto: Rauno Volmar

Таллиннский зоопарк и курьерская фирма DPD вновь предлагают жителям Эстонии подарить обитателям зоопарка лишние тыквы. Компания DPD бесплатно доставит тыквы в зоопарк, где в октябре уже в седьмой раз состоится грандиозный тыквенный праздник, участвовать в котором будут почти все животные: от огромных слонов до крошечных грызунов.

Совместная осенняя тыквенная кампания Таллиннского зоопарка и фирмы DPD стартовала в 2013 году. По словам координатора по связям с партнерами Таллиннского зоопарка Сигне Калган, очень радует и то, что с каждым разом становится все больше тех, кто не просто дарит животным лишние тыквы, а специально для этого сажает весной несколько дополнительных тыквенных семян. ”Например, несколько детских садов осуществляют замечательный проект: весной сажают тыквы, следят за их ростом, ухаживают за растениями, собирают урожай и приезжают в зоопарк посмотреть, как животные наслаждаются результатами их трудов”, — отметила Калган.

Директор по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд сказал, что доставку тыкв осенью с нетерпением ждут и курьеры, поскольку отправителями часто являются именно горящие энтузиазмом дети и семьи. ”Тыквы в зоопарк отправляют со всей Эстонии: от дальних местечек Южной Эстонии до островов. Иногда встречаются экземпляры весьма солидного размера, причем их бывает сразу так много, что курьеру приходится перевозить тыквы на поддонах, — отметил Кивимурд. — В прошлом году зоопарк получил примерно 12 тонн тыкв. Надеюсь, в этот раз прошлогодний результат удастся превысить, ведь любителей тыквы в зоопарке предостаточно”.

Калган пояснила, что тыквы любит большинство их животных, и только кошачьи остаются к тыквам относительно равнодушны. ”К примеру, тигры тыквы не едят, хотя играть с ними очень любят. Для всех же прочих тыквенный праздник — большое событие. Тыквы любят все: мыши, слоны и белые медведи. Однажды мы положили в тыкву аппетитную красную рыбу, но белый медведь Норд сначала объел всю тыкву и лишь затем принялся за рыбу”, — рассказала Калган.

На запланированном на 27 октября ежегодном тыквенном празднике кормление животных будет сопровождаться образовательными рассказами. Также очень интересно наблюдать за реакцией животных на новую интересную еду. ”Помимо исключительно пищевой ценности тыквы помогают создать и более интересную среду — обитатели зоопарка могут с ними играть”, — пояснила Калган.

Компания DPD бесплатно доставит тыквы от всех желающих со всех уголков страны, но люди могут и самостоятельно привезти урожай в зоопарк. Чтобы заказать бесплатного курьера DPD необходимо заполнить анкету.

Обитателям зоопарка можно передать также другие овощи и фрукты — их следует доставить к Северным воротам зоопарка по адресу Палдиское шоссе, 145.

Tallinn Hockey weekend
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