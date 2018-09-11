Тыквенный праздник для животных: в Таллиннский зоопарк можно бесплатно отправить овощи курьерской фирмой

Калган пояснила, что тыквы любит большинство их животных, и только кошачьи остаются к тыквам относительно равнодушны. ”К примеру, тигры тыквы не едят, хотя играть с ними очень любят. Для всех же прочих тыквенный праздник — большое событие. Тыквы любят все: мыши, слоны и белые медведи. Однажды мы положили в тыкву аппетитную красную рыбу, но белый медведь Норд сначала объел всю тыкву и лишь затем принялся за рыбу”, — рассказала Калган.

На запланированном на 27 октября ежегодном тыквенном празднике кормление животных будет сопровождаться образовательными рассказами. Также очень интересно наблюдать за реакцией животных на новую интересную еду. ”Помимо исключительно пищевой ценности тыквы помогают создать и более интересную среду — обитатели зоопарка могут с ними играть”, — пояснила Калган.

Компания DPD бесплатно доставит тыквы от всех желающих со всех уголков страны, но люди могут и самостоятельно привезти урожай в зоопарк. Чтобы заказать бесплатного курьера DPD необходимо заполнить анкету.

Обитателям зоопарка можно передать также другие овощи и фрукты — их следует доставить к Северным воротам зоопарка по адресу Палдиское шоссе, 145.