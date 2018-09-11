Тыквенный праздник для животных: в Таллиннский зоопарк можно бесплатно отправить овощи курьерской фирмой

Совместная осенняя тыквенная кампания Таллиннского зоопарка и фирмы DPD стартовала в 2013 году. По словам координатора по связям с партнерами Таллиннского зоопарка Сигне Калган, очень радует и то, что с каждым разом становится все больше тех, кто не просто дарит животным лишние тыквы, а специально для этого сажает весной несколько дополнительных тыквенных семян. ”Например, несколько детских садов осуществляют замечательный проект: весной сажают тыквы, следят за их ростом, ухаживают за растениями, собирают урожай и приезжают в зоопарк посмотреть, как животные наслаждаются результатами их трудов”, — отметила Калган.
Директор по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд сказал, что доставку тыкв осенью с нетерпением ждут и курьеры, поскольку отправителями часто являются именно горящие энтузиазмом дети и семьи. ”Тыквы в зоопарк отправляют со всей Эстонии: от дальних местечек Южной Эстонии до островов. Иногда встречаются экземпляры весьма солидного размера, причем их бывает сразу так много, что курьеру приходится перевозить тыквы на поддонах, — отметил Кивимурд. — В прошлом году зоопарк получил примерно 12 тонн тыкв. Надеюсь, в этот раз прошлогодний результат удастся превысить, ведь любителей тыквы в зоопарке предостаточно”.