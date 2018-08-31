31.08.2018, 09:38

Twitter ужесточил процедуру размещения политической и социальной рекламы


rus.DELFI.lv
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Twitteri logo
Twitteri logoAFP

Twitter ввел процедуру сертификации заказчиков политической и социальной рекламы, в ходе которой будет проверять тех, кто хочет разместить ее, и их адрес в США. Об этом со ссылкой на блог сервиса пишет портал телеканала "Дождь".


Для размещения рекламы заказчик должен будет соответствовать критериям отбора Twitter. Рекламные посты будут не просто маркироваться как продвигаемый контент, но в них будет указано, кто оплатил их размещение. В структуре компании, отвечающей за прозрачность рекламы, можно будет получить детальную информацию о политических рекламных кампаниях, в том числе об их оплате и целевой аудитории. Исключение из правил компания сделает для СМИ.

Цель нововведения — сделать более прозрачной процедуру размещения рекламы, которая публикуется с целью сформировать мнение людей по вопросам, которые могут быть важными для результатов выборов, говорится в блоге.

Под новые правила попадут заказчики политической рекламы, в которой речь идет о выборах или о конкретном кандидате. Также это будут заказчики рекламы, касающейся общественно значимых тем, которые могут найти отражение в законотворчестве. В частности, это касается абортов, прав человека, изменения климата, права на оружие, системы здравоохранения, иммиграции, госбезопасности, соцобеспечения, налогов и торговли.

29 августа Instagram сообщил, что введет опцию проверки аккаунтов третьими лицами. В профиле любого аккаунта можно будет узнать, когда и в какой стране он был создан и какую рекламу показывает.

Ранее сделать более прозрачной процедуру заказа рекламы обещал Facebook.

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