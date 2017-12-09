Туск настоятельно призвал ускорить реформу еврозоны

Глава Евросовета призвал лидеров ЕС принять решение о том, чтобы уже в ближайшие месяцы прорабатывать темы, по которым между членами сообщества существует консенсус.

Председатель Евросовета Дональд Туск в преддверии саммита Европейского Союза, который состоится 15 декабря, призвал лидеров стран ЕС продвигать реформу европейского валютного союза. В письме, сопровождающем приглашение на встречу в верхах, политик обратился к ее участникам с просьбой ответить на два вопроса, сообщила в субботу, 9 декабря, немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Первый вопрос — согласны ли главы государств и правительств с тем, чтобы их министры финансов продолжили обсуждать темы, по которым между странами ЕС имеются наименьшие разногласия. В частности, речь идет о преобразовании Европейского стабилизационного механизма (ESM) в Европейский валютный фонд (ЕВФ), который будет подчинен Европарламенту.

ЕВФ планируется создать по образцу Международного валютного фонда (МВФ), который до сих пор играл центральную роль в спасении стран ЕС, оказавшихся в глубоком экономическом кризисе. Одновременно Туск предложил уже в ближайшее время разработать новый график создания европейского банковского союза, "включая поэтапное введение европейского механизма защиты банковских вкладов".

Кроме того глава Евросовета попросил участников предстоящего саммита ответить, готовы ли они в июне 2018 года вернуться к обсуждению этих тем с "той целью, чтобы принять первые решения".

Предложения Еврокомиссии

6 декабря Еврокомиссия представила предложения по дальнейшему развитию европейского экономического и валютного союза. В Брюсселе надеются, что реализация этих планов позволит еврозоне и ЕС в целом лучше подготовиться к возможным финансовым кризисам в долгосрочной перспективе.

В числе прочего ведомство предложило учредить пост европейского министра финансов, который одновременно будет зампредом ЕК и главой Еврогруппы. ESM, по каналам которого выделяют кредиты странам ЕС, находящимся под угрозой дефолта, уже к середине 2019 года предложено преобразовать в Европейский валютный фонд (ЕВФ). Еврокомиссия также готова создать "новые бюджетные инструменты", чтобы поддержать государства еврозоны в проведении реформ, а страны, не входящие в европейский валютный союз, — на пути в еврозону. Детали всех этих планов планируется обсудить на саммите ЕС 15 декабря.