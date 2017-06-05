Тушите свет! Сегодня днем цена на электричество сильно поднимется

По оценке биржи электроэнергии NordPool Spot сегодня в определенные часы сильно возрастет цена на электричество.
Eesti Energia отправила клиентам сообщение с советом следить за потреблением электроэнергии сегодня с 8 до 9 и с 13 до 14 часов. Причина проста — в это время цена электричества сильно поднимется.
Согласно данным NordPool Spot, сегодня днем и после обеда цена поднимется до 100,06 и 100,03 евро за мегаватт-час. Обычная цена в среднем составляет 48,24 евро за мегаватт-час. Например, вчера средняя цена за день составила 24,84 евро за мегаватт-час.
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