Турция разрешила гражданам РФ находиться в стране без визы в течение трех месяцев

Срок безвизового пребывания россиян на территории Турции увеличен с 60 до 90 дней. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

Он уточнил, что вопрос упрощения визового режима с Россией обсуждался еще до инцидента с российским самолетом Су-24, сбитым в ноябре 2015 года турецкими ВВС. После резонансного инцидента Россия отменила безвизовый режим с Турцией и ввела запрет на продажу путевок и чартерные рейсы в эту страну.

Летом 2016 года эти ограничения были сняты после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме российскому коллеге выразил сожаление в связи с произошедшим инцидентом.

Нынешнее увеличение срока безвизового пребывания россиян в Турции нацелено на повышение привлекательности длительного пребывания в стране — на наплыв туристов это не повлияет, считает вице-президент АТОР по въездному туризму Александр Курносов. "Когда люди приезжают надолго, например с детьми на все лето, чтобы можно было находиться без проблем не два месяца, а три. В принципе, 90 дней — это стандарт. Это соответствует европейским стандартам и позволяет комфортно несколько раз в год приезжать по 20-30 дней. Наплыв не увеличится, просто некоторым людям будет более комфортно", — приводит его мнение "Национальная служба новостей".

Напомним, 9 августа 2016 года в ходе пресс-конференции президентов России и Турции Путин назвал вопросом времени возвращение объема российского турпотока в Турцию на докризисный уровень.

В начале февраля 2017 года газета "Известия" сообщала со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии, что Турция вновь становится самым популярным курортом среди россиян.

При этом в Госдуме отмечали, что поток российских туристов в Турцию вряд ли достигнет прежнего уровня, объясняя это среди прочего неспокойной ситуацией в этой стране, где прошлым летом произошла попытка государственного переворота.

После отмены ограничений поток российских туристов в Турцию резко вырос. В марте текущего года рост российского турпотока в Турцию составил 816% (более 24 тыс. человек), сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). По прогнозам российских туроператоров, в этом году Турцию может посетить до 3,3 млн отдыхающих из РФ. В самой Турции ожидают, что количество россиян, выбравших в этом году для отдыха турецкие курорты, достигнет 5 млн.

Из-за повышенного спроса на отдых в Турции россиян уже называют спасителями летнего сезона 2017 года. Наряду с Россией, в туристической индустрии Турции возлагают большие надежды на Иран, но сегодня они поставлены под сомнение в связи с изменившимися геополитическими обстоятельствами, сообщает АТОР со ссылкой на турецкую прессу. Напомним, Иран, как и Россия, выступает на одной стороне в конфликте вокруг Сирии, тогда как Турция, наряду с рядом западных стран и США, занимает в нем противоположную позицию.

Что касается увеличения турпотока в Турцию, то среди других стран, которые показывают "плюс" на турецком рынке, по данным АТОР, — Украина и Грузия. Европейцы в этом сезоне выбирают более безопасные страны (Грецию, Болгарию). На выбор граждан ЕС также может повлиять недавно прошедший в Турции референдум, по итогам которого президент страны получил расширенные полномочия. Однако на выборе российских туристов результаты голосования вряд ли отразятся, заявила "Интерфаксу" PR-директор компании "Тез Тур" Лариса Аханова.

По ее словам, для российского рынка турецкая сторона предложила хорошие цены, когда размер скидок в среднем составил 20-50%. Также учтены все замечания и предложения в отношении безопасности, сервиса. В регионе Белек обзавелись собственной службой безопасности: территорию курорта патрулируют вертолеты. Уже сейчас, вне сезона, турецкие отели заполнены на 60-70% отдыхающими из России.

В марте текущего года сообщалось, что власти Турции могут разрешить россиянам въезд в страну по внутренним паспортам. По словам Чавушоглу, подобная перспектива обсуждалась еще два года назад, то есть до инцидента со сбитым Су-24, и после нормализации двусторонних отношений Анкара готова "завершить обсуждения".