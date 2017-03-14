Турция приостановила дипломатические отношения с Нидерландами

Турция вынуждена приостановить дипломатические отношения с Нидерландами на фоне продолжающегося дипломатического конфликта, сообщает во вторник "Би-би-си" со ссылкой на заявление турецкого вице-премьера Нумана Куртулмуша.

"Мы делаем ровно то же самое, что делают и они по отношению к нам. Мы не позволим рейсам с дипломатами из Нидерландов приземляться в Турции или использовать наше воздушное пространство. Создавшие этот кризис несут ответственность за его урегулирование", — сказал вице-премьер. Он также заявил о возможности пересмотра соглашения с Евросоюзом о миграции.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов призвали своих подданных, находящихся в Турции, проявлять осторожность в связи с осложнением отношений между двумя странами, сообщили в понедельник местные СМИ.

"С 11 марта 2017 года между Турцией и Нидерландами существует дипломатическая напряженность. Будьте бдительны, путешествуя по Турции, избегайте места массового скопления людей", — говорится в предупреждении, распространенном МИД Нидерландов.

Ранее Турция направила Нидерландам две ноты протеста в связи с ограничениями в отношении турецких министров, а также непропорциональным применением силы в отношении представителей турецкой диаспоры.