Турбюро: мы попали в черный список Департамента защиты прав потребителей по недоразумению

Второго мая Департамент защиты прав потребителей внес в черный список 12 турфирм, которые вовремя не предоставили отчет о продажах за первый квартал. Оказавшееся в этом списке Delfiin Reisibüroo OÜ заверяет, что у фирмы нет задолженностей, а в черном списке она оказалась по недоразумению.

Как выяснилось 2 мая, сотрудник турбюро, отвечающий за подачу отчета ведомству, впервые почти за 12 лет забыл это сделать, объясняет турбюро.

”Отчет из трех цифр не был отправлен. Система Департамента защиты прав потребителей работает таким образом, что отсылаются напоминания о приближающемся сроке подачи отчета, но если отчет не подан, то сообщение об этом не приходит. Это, конечно, не может служить нам оправданием, мы действительно виноваты в том, что не предоставили отчет”, — признала глава компании Светлана Сидоренко.

В тот же день, 2 мая, Delfiin Reisibüroo OÜ подало отчет, и Департамент защиты прав потребителей удалил компанию из черного списка. ”Уже через день из 12 фирм, оказавшихся в этом списке, 11 предоставили отчеты. Но об этом, к сожалению, практически никто уже не знает”, — отметила Сидоренко.

Delfiin Reisibüroo заверяет, что клиенты по-прежнему могут доверять фирме. ”Задолженностей у нас нет, мы не уходим в банкроты, все рейсы нами оплачены — можно ехать отдыхать совершенно спокойно”, — подчеркнула руководитель турбюро и добавила, что залоговая сумма фирмы намного больше, чем требует Закон о туризме.

Компания приносит клиентам искренние извинения за допущенную оплошность.

С обновленным черным списком турфирм, не предоставивших отчет, можно ознакомиться на сайте департамента.