Туннель Таллинн-Хельсинки: собственник Rovio рассказал, откуда надеются взять 15 млрд евро на строительство

Проект туннеля Таллинн-Хельсинки интересен китайским инвесторам, и, по словам одного из собственников развивающей проект кампании Rovio, финансирование со стороны китайцев может составить 70 процентов от общей суммы, пишет издание Helsingin Sanomat.

Финские предприятия подписали связанный с туннелем протокол об общих намерениях, но проект, стоимость которого может составить 15 миллиардов евро, нуждается также в международном финансировании. Это может привлечь китайских инвесторов, потому что речь идет о технически очень сложным и грандиозным проектом, который обещает стать примером для всей Европы.

Один из собственников Rovio Питер Вестербака старается найти необходимую для строительства сумму и встречался на прошлой неделе в Хельсинки и Таллинне с техническими экспертами из Китая, которые могли бы начать работать над проектом. Одной из целей является создание инновационного центра, в котором будут разрабатываться эффективные с точки зрения расходов технологии, которые могли бы использоваться во всем мире.

”Это был бы такой туннельный завод, который позволил бы китайцам получить работу связанную с железными дорогами и туннелями также в других частях Европы”, — сказал он.

В сентябре китайцы уступили японцам в конкурсе на создание сверхскоростного железнодорожного сообщения между Мумбаем и Ахмедабадом (Индия).

Вестербака участвовал недавно в прошедших в Колумбии переговорах на тему туннеля. По его словам, китайцы заинтересованы в строительстве железных дорог в Аргентине и Чили, но в Европе пока у них подобных проектов нет.

Один из собственников Rovio вел переговоры всю осень. По его словам, 70 процентов финансирования туннеля Таллинн-Хельсинки могли бы обеспечить китайцы, а 30 процентов — Пенсионный фонд Северной Европы.

В четверг на большом мероприятии Slush, одной из главных тем будет туннель, который будет обсуждать и визуализировать.

Между прочим, весь объем грунта, ила, который будет извлечен при строительстве туннеля, планируется использовать для создания острова в 15 километрах от Хельсинки.

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