Туннель Таллинн-Хельсинки обойдется в 15 млрд евро, часть денег предоставят китайцы

Сегодня в Ülemiste City в Таллинне прошло обсуждение проекта туннеля Таллинн-Хельсинки. По словам руководителя проекта Петера Вестербака, строительство туннеля обойдется в 15 млрд евро.

”Мы не надеемся на финансирование со стороны стран или ЕС. Финансистами могли бы стать частично китайцы, частично — пенсионные фонды и инвесторы региона”, — сказал он.

Советник стратегического бюро при государственной канцелярии Мартен Каэватс отметил, что Эстония не сравнима с Финляндией по части планирования и мы должны начать планировать свое городское пространство. Пока неясно, будет ли станция туннеля находиться в Ülemiste City, но для этого и необходим план.

Посол Финляндии Кристи Наринен поблагодарила Вестербака за то, что донес идею о туннеле до народа и сформировал положительные эмоции.