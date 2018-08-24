24.08.2018, 10:52

ТТУ и Telia приступают к разработке решений 5G


rus.delfi.ee
EST
Telia
Foto: Madis Veltman

Таллиннский технический университет (ТТУ) и компания Telia Eesti приступили к совместной работе над решениями 5G и уже в этом году представят возможности новой технологии мобильной связи для разработки новых услуг и решений, сообщает Telia.

Сейчас ученые университета и лучшие специалисты Telia фиксируют различные возможности применения технологии 5G, чтобы и широкая общественность смогла в этом же году увидеть реальные результаты.

”Мы получили самые разные идеи того, чем может содействовать прогрессу технология 5G. Сейчас мы занимаемся отбором самых привлекательных из них, основываясь на собственном восприятии. С одной стороны, мы берем в работу идеи, в которых видим потенциал на долгую перспективу, имеющие широкое общественное воздействие. С другой стороны, мы движемся в направлении решений для промышленных и частных потребителей, внедрение которых можно будет увидеть в самое ближайшее время”, — сказал Маттиас Мянни, руководитель программы 5G в Telia Eesti.

”Одна из целей программы сотрудничества — запустить в университетском городке ТТУ сеть 5G и создать среду, в которой опытные предприятия и стартапы в сотрудничестве с учеными университета смогут разрабатывать и тестировать свои новые продукты и услуги”, — пояснил Герт Йерван, декан факультета информационных технологий Таллиннского технического университета. ”На создаваемой в умном городке тестовой платформе предприниматели при содействии ученых смогут разрабатывать новые бизнес-модели, которые возможны в сверхмощной новаторской сети 5G. Так что мы имеем дело не просто с техническим решением, масштаб его применения может оказаться намного шире”, — заверил Йерван.

Другая цель сотрудничества университета и Telia — создать концепцию того, каким может быть город или городской район через 5 лет. Поэтому оно сфокусировано и на ожиданиях и потребностях все более дигитализированного общества, будь то умные дома или интеллектуальная (дорожная) инфраструктура.

По словам технологического директора Telia Кирке Саар, Таллиннский технический университет– идеальный партнер для разработки и реализации новых технологий, поскольку для любых решений в университетском городке найдется необходимая инфраструктура, специалисты, ученые и студенты.

”Еще пару лет назад мы говорили, что работаем для того, чтобы в 2018 году в Эстонии была создана общеупотребительная сеть 5G. Теперь мы вместе с ТТУ очень определенно движемся в направлении выполнения этого обещания. Я считаю, что университетская команда и партнеры, которые присоединяются к проекту на его последних фазах, составляют круг тех пользователей, которые придерживаются своих обещаний”, — добавила Саар.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Партия EKRE восстановит скандальный памятник в Лихула, установленный и снесенный в 2004 году

24.08.2018
14 лет назад, 20 августа 2004 года, в местечке Лихула в Пярнумаа был установлен памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии. После разразившегося скандала этот монумент был 2 сентября демонтирован по распоряжению правительства ЭР, которое возглавлял тогда Юхан Партс. Теперь местное отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE) намерено восстановить этот памятник.
Подробнее

Студия DELFI | Обладатель рекорда Книги Гиннесса Алексей Мирко: занятия спортом должны быть в радость!

24.08.2018
Сегодня в нашей студии необычный человек — уроженец Латвии, гражданин Эстонии, житель Лондона, спортсмен, тренер и рекордсмен книги Гиннесса Алексей Мирко. Алексей установил мировой рекорд в выполнении упражнения бёрпи на одной руке (one-hand burpee — англ.) — за 60 секунд он выполнил 23 повторения. Алексей рассказал о непростом пути к своему нынешнему призванию тренера, а также продемонстрировал технику исполнения рекордного упражнения.
Подробнее


Может ли ребенок в Эстонии жить без паспорта и без гражданства? Реальная история

24.08.2018
Отсутствием гражданства в Эстонии никого не удивишь. Но даже у лиц без гражданства есть паспорт, пускай и серый. А вот у 10-летней Марии, которая родилась в Таллинне, нет ни гражданства, ни паспорта, и, по словам родственников, они столкнулись с трудностями в оформлении этого документа для девочки. Почему маленькая жительница столицы оказалась в такой ситуации, есть ли у нее шанс получить эстонское или российское гражданство и нужен ли вообще ребенку до 18 лет паспорт — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

Табуретки, подсвечники, замороженная рыба...Домашнее насилие становится все более изощренным

24.08.2018
В этом году в ходе домашнего насилия дебоширы пускали в ход ножи, полено, подсвечники и замороженных осетров. В августе этот список пополнился табуретками, пишет Õhtuleht.
Подробнее

Столичные соцдемы раскритиковали идею Кылварта о введении в Таллинне туристического налога

24.08.2018
Таллиннские социал-демократы не поддерживают планы Центристской партии по введению в столице новых налогов, заявил председатель фракции соцдемов в горсобрании Райнер Вакра.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

Владимир Свет: что будет, если посередине улицы Лаагна сделать велодорожку?

24.08.2018
Первого июля началась реконструкция улицы Гонсиори, которая сразу же стала одной из главных тем этого лета. При этом в тени пробок и полосы реверсивного движения, которая появится после ремонта, остался один важный аспект — на обеим сторонам улицы Гонсиори будут построены велодорожки.
Подробнее

ЭКСПЕРТ │ Что такое страхование квартирного товарищества, и какие ущербы оно возмещает

24.08.2018
Ущерб квартирному дому, обусловленный штормом, возникшим пожаром или лопнувшей водопроводной трубой, покрывается при отсутствии страхования товарищества обычно из общего ремонтного фонда. К сожалению, суммы ущерба в зависимости от его размера могут достигать порой сотен тысяч евро.
Подробнее

ТОП ведущих порталов объявлений в мире: на 23 месте эстонское предприятие

24.08.2018
Как демонстрирует подготовленный исследовательской фирмой AIM Group отчет, крупнейшим в мире порталом объявлений является независимый действующий в США Craigslist.org, который ежемесячно посещают 525 миллионов раз. Работающее на украинский рынок эстонское предприятие RIA.com Marketplaces OÜ занимает со своим порталом 23 место в мировом рейтинге, сообщает фирма.
Подробнее

Что такое PÕXIT и как он связан с Северо-Востоком Эстонии?

24.08.2018
23 августа на Дне окружающей среды Eesti Energia в Центре культуры Кохтла-Ярве главной темой стал PÕXIT. Под данным термином люди с зеленым мышлением подразумевают выход из сланцевой промышленности, сообщает Eesti Energia.
Подробнее

Анархия на реке Пярну вынудила перенести чемпионат Эстонии

24.08.2018
В предстоящие выходные на реке Пярну должен был пройти чемпионат Эстонии по академической гребле, но из-за проблем с безопасностью спортсменов чемпионат страны состоится на две недели позже в Вильянди.
Подробнее