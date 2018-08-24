ТТУ и Telia приступают к разработке решений 5G

Сейчас ученые университета и лучшие специалисты Telia фиксируют различные возможности применения технологии 5G, чтобы и широкая общественность смогла в этом же году увидеть реальные результаты.

”Мы получили самые разные идеи того, чем может содействовать прогрессу технология 5G. Сейчас мы занимаемся отбором самых привлекательных из них, основываясь на собственном восприятии. С одной стороны, мы берем в работу идеи, в которых видим потенциал на долгую перспективу, имеющие широкое общественное воздействие. С другой стороны, мы движемся в направлении решений для промышленных и частных потребителей, внедрение которых можно будет увидеть в самое ближайшее время”, — сказал Маттиас Мянни, руководитель программы 5G в Telia Eesti.

”Одна из целей программы сотрудничества — запустить в университетском городке ТТУ сеть 5G и создать среду, в которой опытные предприятия и стартапы в сотрудничестве с учеными университета смогут разрабатывать и тестировать свои новые продукты и услуги”, — пояснил Герт Йерван, декан факультета информационных технологий Таллиннского технического университета. ”На создаваемой в умном городке тестовой платформе предприниматели при содействии ученых смогут разрабатывать новые бизнес-модели, которые возможны в сверхмощной новаторской сети 5G. Так что мы имеем дело не просто с техническим решением, масштаб его применения может оказаться намного шире”, — заверил Йерван.

Другая цель сотрудничества университета и Telia — создать концепцию того, каким может быть город или городской район через 5 лет. Поэтому оно сфокусировано и на ожиданиях и потребностях все более дигитализированного общества, будь то умные дома или интеллектуальная (дорожная) инфраструктура.