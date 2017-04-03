TS Laevad получила около 11 млн евро компенсации за задержку паромов

Турецкая и польская судоверфи, задержавшие поставку заказанных Эстонией паромов, выплатили эстонской фирме-заказчику штрафы на общую сумму около 11 миллионов евро.

Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил "Актуальной камере" глава фирмы-оператора паромной переправы Кайдо Падар, по словам которого все причитающиеся TS Laevad суммы были получены, передает rus.err.ee.

"Последние выплаты за все корабли, включая суммы штрафов, были удержаны. Здесь сегодня я могу всех успокоить, что все, что мы должны были получить, мы получили. Отчасти это и было одной из причин, по которой в четверг задержался выход парома из Польши, поскольку было не ясно, какова итоговая сумма", — сказал он.

Как сообщал ранее Delfi, в понедельник утром в Таллинн прибыл паром Piret, который будет стоять в порту Ванасадам рядом паромом Tiiu, прибывшим в воскресенье.

Построенный на польском судостроительном заводе паром Piret вмещает 700 пассажиров и 150 легковых автомобилей.

Piret будет начнет рейсы на линии Виртсу-Куйвасту, согласно планам, со второй половины апреля.

Это последний из четырех эстонских паромов, которые TS Laevad заказали в Польше и Турции.

Построенный в Турции паром Tiiu покинул судостроительный завод Sefine 11 марта и в воскресенье днем прибыл в Таллинн. Этот паром также вмещает 150 легковых автомобилей и 700 пассажиров.