14.11.2018, 12:44

TS Laevad может начать сокращать одних работников, чтобы поднять зарплаты другим

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rus.delfi.ee
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Parvlaev Tõll tegi avareisi Kuivastust Virtsu
Parvlaev Tõll tegi avareisi Kuivastust VirtsuFoto: Irina Mägi

В конце октября организатор паромного сообщения в Вяйнамери TS Laevad OÜ сообщил, что для того, чтобы поднять зарплаты матросам, в качестве одно из вариантов можно уменьшить количество механиков, пишет Saarte Hääl.

Споры о зарплатах начались еще весной, когда матросы запросили прибавку 50 центов час, но предприятие смогло предложить лишь 10.

25 октября на пароме Tõll состоялась встреча капитанов и руководства TS Laevad, на которой последнее, как утверждает капитан судна Гулдар Кирво, предложило сэкономить за счет сокращения штата механиков.

По словам одного из работников фирмы, ситуация складывается шизофреническая.

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TS Laevad может начать сокращать одних работников, чтобы поднять зарплаты другим

14.11.2018
В конце октября организатор паромного сообщения в Вяйнамери TS Laevad OÜ сообщил, что для того, чтобы поднять зарплаты матросам, в качестве одно из вариантов можно уменьшить количество механиков, пишет Saarte Hääl.
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