TS Laevad может начать сокращать одних работников, чтобы поднять зарплаты другим

В конце октября организатор паромного сообщения в Вяйнамери TS Laevad OÜ сообщил, что для того, чтобы поднять зарплаты матросам, в качестве одно из вариантов можно уменьшить количество механиков, пишет Saarte Hääl.
Споры о зарплатах начались еще весной, когда матросы запросили прибавку 50 центов час, но предприятие смогло предложить лишь 10.
25 октября на пароме Tõll состоялась встреча капитанов и руководства TS Laevad, на которой последнее, как утверждает капитан судна Гулдар Кирво, предложило сэкономить за счет сокращения штата механиков.
По словам одного из работников фирмы, ситуация складывается шизофреническая.