TS Laevad может начать сокращать одних работников, чтобы поднять зарплаты другим

Споры о зарплатах начались еще весной, когда матросы запросили прибавку 50 центов час, но предприятие смогло предложить лишь 10.

25 октября на пароме Tõll состоялась встреча капитанов и руководства TS Laevad, на которой последнее, как утверждает капитан судна Гулдар Кирво, предложило сэкономить за счет сокращения штата механиков.

По словам одного из работников фирмы, ситуация складывается шизофреническая.