Трюк, с помощью которого магазины распродают еду с истекающим сроком годности

Магазины все чаще начинают продавать еду с заканчивающимся сроком годности по обыкновенной скидке, что покупатели зачастую не замечают. Delfi Kasulik попросил эстонские торговые сети прокомментировать данное заявление. Их позиции по данному вопросу отличаются.

Читатель Delfi поделился своим наблюдением, что в последнее время магазины стали делать скидочные предложения на товары, сроки годности которых уже почти подошли к концу: ”Это не маркировка -50% или -30%, а обыкновенные большие желтые ценники, где не отмечено, что срок годности товара истекает в этот же день”.

В качестве примера он рассказал, как пару недель назад в магазине Maxima в Сауэ была скидка на сливки. Читатель вовремя заметил, что срок годности товара истекает в тот же день, после чего потянулся за более свежими сливками на задние ряды полки, но и там все товары имели эту же дату истечения срока годности.

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Через неделю ситуация повторилась, на этот раз с йогуртом. С фаршем повезло больше — срок годности истекал на следующий день, но более свежего товара на прилавках не было.

”Я согласен покупать товары с истекающим в тот же день сроком годности, если они находятся в предназначенном для этого месте и с предназначенной маркировкой. А не так, что обыкновенные полки полны более старого товара, и там не найти ничего более свежего”, — жалуется читатель и отмечает, что несмотря на истекающий срок годности, обыкновенные скидки на такие товары не достигают и 30%.

По его словам, у покупателей должен быть выбор — приобрести менее свежий товар по скидочной цене, или более свежий по полной.

Maxima планирует нововведения

Представитель Maxima Катя Любобратец сообщила, что товары с истекающим сроком годности магазин помещает на специальный прилавки с отметкой ”цена снижена”. В случае, если такой товар невозможно поместить на соответствующий прилавок, скидка отражена на ценнике.

По словам Любобратец, в обоих случаях на товары делается значительная скидка. Она добавила, что на данный момент Maxima подготавливает нововведения, которые должны внести еще большую ясность в подобные предложения.

Rimi в продаже такого товара проблемы не видит

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс утверждает, что распространенное мнение о том, что товар с истекающим сроком годности не пригоден к употреблению — ошибочно: ”Производитель указывает срок годности товара исходя из того, чтобы еда была лучшего качества и в последний день срока. В случае с едой с долгим сроком хранения, например, сухих продуктов, нет опасности для здоровья, даже если клиент съест ее после истечения срока годности”.

Она отмечает, что закон обязует продавать товары с долгим сроком хранения, у которых он истек, с соответствующей маркировкой и отдельно от других товаров, зато подобных требований нет в отношении товара с неистекшим сроком годности, даже если уже настал последний день срока.

По ее словам, магазины часто проводят скидочные кампании длиной в неделю или две, поэтому среди свежего товара со скидкой может оказаться и товар с истекающим сроком годности, но это скорее исключение, а не норма, которую практикуют магазины.

Батс добавляет, что покупать подобный товар, если вы планируете съесть его в тот же день, полезно также из соображений сохранения окружающей среды и предотвращения

Comarket, Solaris и Delice: в наших магазинах так не делают

Стелла Садрак из сети ABC Supermarkets, которая владеет магазинами Comarket, Solaris и Delice, говорит, что в их магазинах подобного не происходит, и товары с истекающим сроком годности в последний день срока всегда уценяют до -50%, используя специальную маркировку.

Она отмечает, что такие товары со специальной маркировкой лежат в магазинах рядом с другими на обыкновенных прилавках, так как клиент должен видеть их изначальную цену.

Selver: магазин имеет право продавать товар по полной цене

Специалист по коммуникациям Selver Карл-Виллиам Вазерик не видит проблемы: ”Магазин не обязан делать скидку и может продавать товары по полной цене до конца срока их реализации. Скидка в 30% и 50% используется тогда, когда единиц товара с истекающим сроком годности слишком много, и опасаются, что его будет невозможно реализовать по полной цене”.

Вазерик рассказывает, что скидка без маркировки делается и тогда, когда товара случайно закупили слишком много, и его хотят быстрее реализовать. По его словам, также бывают случаи, когда в магазины поступает товар с более короткими сроком годности, чем ожидалось, и срок может истекать уже через 2-3 дня.

Prisma: такая практика противоречит нашим принципам

"Описанная практика противоречит принципам Prisma Peremarket. Предложения в рамках кампаний должны быть сделаны все же на свежий товар. Другая история с салатами и другими подобными свежими продуктами, которые продаются в последний день со скидкой, но с точной отметкой, чтобы при покупке клиент следил за сроком годности”, — ответила региональный руководитель Prisma Peremarketi Маарья Юриёэ.

Coop Eesti и Grossi Toidukaupad не ответили на запрос Delfi в течение трех рабочих дней.