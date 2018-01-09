"Трусы и носки — не одежда?" Читательница разочарована вводящими в заблуждение скидками Rimi

В редакцию Delfi написала читательница из Тарту, которая специально поехала в магазин Rimi, соблазнившись рекламой, обещавшей скидку в 50% на всю одежду. В магазине же заявили, что выбранные ею перчатки, носки и трусы — не одежда, и скидка на них не распространяется. Пресс-секретарь Rimi проясняет ситуацию.

”Увидев по телевизору рекламу Rimi, где говорилось, что на всю одежду действует скидка 50%, я поехала в магазин купить некоторые необходимые моим детям вещи. Каково же было мое удивление, когда кассир на кассе пробил взятые мною детские перчатки, носки и трусики по полной цене. На мой вопрос о скидке она ответила: а это не является одеждой”, — возмущается читательница.

По ее словам, обычно она покупает продукты и прочие товары в близлежащих магазинах, но соблазнительная реклама побудила ее специально доехать до магазина Rimi.

”Естественно, рассчитывая на скидку, я набрала много и носков, и трусиков. Кассир в итоге побежала к начальству, мы ее минут 15 ждали, а очередь огромная. В итоге одежду пришлось брать по полной цене. А в Rimi я по рекламе никогда больше не побегу!” — подводит итог разочарованная читательница.

”Руководство Rimi, по вашему трусы и носки — это не одежда? Убедительная просьба, делайте правильные рекламы, не дурите голову клиентам”, — обращается женщина к руководству магазина.

По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, на прошлой неделе в магазинах торговой сети действительно было предложение "Одежда -50%". Однако в телевизионную рекламу не удалось вместить исключения из акции. Информация все же была указана как в рекламной брошюре, так и на предложении в магазине.

”Приносим извинения клиенту и обещаем в будущем текст телевизионной рекламы дополнять так, чтобы он ничуть не вводил в заблуждение”, — извиняется представитель магазина.