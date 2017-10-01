Трудовым иммигрантам упростят въезд в Латвию

Министерство экономики Латвии готовится упростить правила завоза иностранных рабочих. Как сообщает программа "Личное дело" на телеканале LTV7 соответствующие поправки будут поданы в правительство на следующей неделе. В списке 303 профессии.

При этом в самом министерстве настаивают, что привлечение иностранной рабочей силы — не самое лучшее решение. "Позиция министерства экономики очень жесткая: мы включаем в список только высококвалифицированных специалистов — инженеров, прорабов, отдельных врачей, — объясняет Янис Салминьш, директор Департамента структурной политики народного хозяйства Министерства экономики.

По его словам, привлечение низкоквалифицированной рабочей силы противопоказана, поскольку лишит бизнесменов мотивации для структурных реформ.

При этом в списке министерства несколько категорий профессий. Это физики и химики, пилоты и капитаны, электротехники и аналитики. Всего же три сотни различных наименований.

Послаблений два. Во-первых, сейчас, чтобы привезти гастарбайтера, нужно подать объявление о поиске местного специалиста и ждать ответа месяц. Если никто не откликнулся, то привозить иностранца можно. Согласно предложенному порядку, срок ожидания будет снижен с 30 до 10 дней.

Второе предложение касается иностранцев, для которых оформляется голубая карта ЕС. Она дает приезжим определенные права и блага. Но работник должен соответствовать определенным критериям. Один из них — уровень доходов. Гастарбайтер с голубой картой сейчас должен получать как минимум полторы средних зарплаты. По состоянию на сегодня это 1390 евро. Планку предлагают снизить — до 1112 евро.

При этом экономисты указывают, что признаки перегрева рынка экономики имеются уже сейчас. Главная проблема — резки рост зарплат при медленном росте производительности труда.

"На самом деле сегодняшнее развитие экономики не такое и высокое, но уже сейчас видим напряжение на рынке труда. Все остальные показатели, к примеру, инфляция, текущий счет и другие показатели сбалансированы. Но вот рабочая сила — это один из главных производственных факторов. И если у нас проблемы на рынке труда, то долго развиваться мы, к сожалению, не сможем. Нужно искать решения. И долгий рост зарплат, насколько он бы не был приятен для наших кошельков, на пользу экономике не пойдет", — указывает экономист Банка Латвии Лива Зоргенфреия.