Трудовая инспекция: в финансовых учреждениях заботятся о здоровье работников

В ходе целевой проверки финансовых учреждений Инспекция труда проверила 22 финансовых учреждения. В ходе проверки было сделано 47 устных замечаний и только в одном случае было сделано предписание.

По словам заместителя генерального директора Инспекции труда Апо Оя, целевая проверка показала, что в финансовых учреждениях Эстонии работа в сфере рабочей среды продумана и ею постоянно занимаются. "Можно сказать, что денежными делами эстонского народа занимаются работники, здоровье которых на работе бережется", — говорит он. "Работники проверенных предприятий сами тоже подтвердили, что рабочая среда и организация работы поддерживают здоровье работников и отношение руководства к улучшению условий труда очень хорошее", — добавил Оя. Почти у всех работодателей составлен анализ рисков, работники отправляются на контроль состояния здоровья и сделанные врачом предложения учитываются. Инструктаж работников также в большинстве случаев организован в соответствии с требованиями, недостатки были только на 14% предприятий. Необходимые руководства имелись на 91% предприятий.

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Во многих финансовых учреждениях у работников были столы с регулируемой высотой, которые позволяют работать как сидя, так и стоя. В учреждениях одобряется гибкое использование рабочего времени и занятия оздоровительным спортом. На некоторых предприятиях были собственные спортивные залы, комнаты для расслабления и массажа. Упор делается также на здоровый образ питания — делаются фруктовые дни, когда в офис покупаются свежие фрукты. В ходе проверки инспекторы труда обратили внимание, что в анализе рисков следует оценивать все риски рабочей среды, в том числе и психосоциальные. В случае финансовых учреждений ими могут быть, например, влияние открытого офиса, общение с клиентами и т.п.

В ходе целевой проверки было посещено 22 финансовых учреждения в пяти уездах. Учреждения выбирались случайным образом.