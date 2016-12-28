Трудовая инспекция проверила условия труда в небольших магазинчиках и представительствах, расположенных в торговых центрах. Сотрудники проверили 59 магазинов, задокументировали 86 нарушений, 16 работодателям было сделано предписание.

Данные меры были приняты ввиду нескольких сообщений в Трудовую инспекцию: работникам не разрешают сидеть даже тогда, когда в магазине нет клиентов. По словам директора трудовой инспекции Марет Марипуу, одна из причин профзаболеваний кроется в продолжительной работе в стоячем положении. ”Долгая работа без перерывов, вынужденное положение тела и постоянное стояние больше всего создают нагрузку на ноги и спину. Мы проверили, могут ли работники на месте присесть и сделать перерыв”, — объяснила Марипуу.

”Напоминаем и работникам, что если работа предполагает продолжительное нахождение в положении стоя, выберите подходящую обувь, которая поддерживает ногу. Высокие каблуки или наоборот — обувь на плоской подошве — неразумный выбор, если вы должны по восемь часов на работе преимущественно стоять”, — напомнила Марипуу.

В ходе целевой проверки было установлено, что в целом обслуживающий персонал в магазинах может брать паузы для отдыха. Возможность присесть отсутствовала в восьми магазинах. 78% работников маленьких магазинчиков не ходили к врачу на медосмотр. Также более половины работников жаловались на боли в спине, ногах и руках.

Трудовая инспекция советует работодателям оценить риски и считаться с опасностями для здоровья, возникающими в следствие работы стоя. Для снижения нагрузки смены должны быть 8-часовыми. У работников должна быть возможность делать перерывы даже в моменты, когда работы много.

Целевая проверка была проведена методом случайной выборки в магазинах Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Пярнумаа и Тартумаа.