22.02.2017, 19:25

Трудовая инспекция напоминает: в четверг — сокращенный рабочий день

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Рабочий день перед Днем независимости Эстонии сокращен на три часа.

Сокращение рабочего дня не зависит от его продолжительности. Например, если работник трудится обычно только три часа в день, то в день, предшествующий государственному празднику, он не должен вообще выходить на работу.

Если рабочий день по объективным причинам невозможно сократить, с работником следует достичь соглашения о работе в предшествующий государственному празднику день, как в обычный рабочий день. Если работник согласен не сокращать рабочий день и если он трудится на основании несуммированного учета рабочего времени, то эти три часа считаются сверхурочными часами. А при суммированном учете рабочего времени календарная норма рабочего времени работника уменьшится на три часа. В конце расчетного периода выяснится, будут ли эти три часа учтены как сверхурочные. Сверхурочная работа компенсируется работнику оплаченным свободным временем или, по договоренности, в 1,5-кратном размере. День независимости Эстонской Республики – это государственный праздник. Часы, отработанные в государственный праздник, должны быть оплачены работнику в двойном размере.

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Рабочий день сокращен накануне Нового года, годовщины Эстонской Республики, праздника победы и сочельника.

Инспекция труда желает всем хорошего Дня независимости и безопасного труда всем, кто должен в этот день быть на работе.

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