Три совета желающим воздержаться от платежных нарушений и избавиться от долгов

Люди часто обращаются в финансовые учреждения с вопросами о более эффективном контроле над своими расходами и погашении возникших задолженностей. Многие озабочены своими шансами получить новый кредит при наличии платежных нарушений или уже оформленной ипотеки. На эти типичные вопросы отвечает и делится полезными советами руководитель Hüpoteeklaen Тоомас Паю.

Живите по средствам

Каждый человек должен постоянно следить за своим финансовым положением, тратя деньги в пределах разумного. По возможности следует ежемесячно откладывать хотя бы 10% доходов. В результате накапливается денежный резерв на непредвиденные случаи — ситуации, когда наша платежеспособность по той или иной причине резко ухудшилась. Например, возникла серьезная проблема со здоровьем и не получается ходить на работу. Беря на себя денежные обязательства, нельзя считать, что текущий уровень доходов гарантирован до конца периода кредитных платежей. При наличии накоплений лишившийся работы или просто решивший ее сменить человек имеет своего рода финансовую подушку на время поиска новой работы.

Избегайте платежных нарушений, ведь информация о них порой хранится годами

Новые денежные обязательства не освобождают от своевременной оплаты остальных счетов. Если человек не получил тот или иной счет, обе стороны должны проявить интерес к этой проблеме, выяснить причины и найти решение. Например, при смене местожительства не были обновлены контактные данные в договоре, и поэтому письма со счетами не доставляются по новому адресу. Не следует забывать о том, что неполучение счета не является основанием для его неоплаты. Иногда даже один неоплаченный счет может привести к добавлению имени человека в регистр платежных нарушений, после чего у него могут возникнуть трудности с взятием новых денежных обязательств — арендой жилья, получением кредита или рассрочки.

Причем зарегистрированное платежное нарушение частного лица будет видно всем еще в течение трех лет после погашения задолженности. Исключение составляет платежное нарушение частного лица, которое было зарегистрировано кредитным учреждением. Такое платежное нарушение удаляется из регистра лишь через пять лет после погашения задолженности. Человек всегда может проверить наличие у него платежных нарушений в одноименном регистре.

Нужно помнить о том, что платежное нарушение может также возникнуть в результате поручительства или заключения договора от имени другого лица, которое не оплатило вовремя свой счет. Поэтому следует всегда тщательно взвесить целесообразность поручительства или делегирования своих финансовых полномочий кому-либо.

Рефинансируйте чрезмерные обязательства

Если уже имеется платежное нарушение, то ни в коем случае нельзя брать на себя дополнительные денежные обязательства. Как правило, здравый смысл преобладает, но встречаются отдельные люди и целые предприятия, которые игнорируют этот разумный принцип. Следует понимать, что оформление еще одного кредита или рассрочки только ухудшит и без того тяжелое финансовое положение и человек может потерять надежду. Но если без нового кредита никак не обойтись, то можно попытаться найти платежеспособного поручителя. При отсутствии подходящего поручителя платежное нарушение быстрее всего ликвидируется путем рефинансирования проблемного кредита. То есть для покрытия прошлых обязательств берется новый кредит и в дальнейшем уже погашается только он. В большинстве случаев рефинансирование возможно только под залог недвижимости, поскольку накопившиеся обязательства настолько велики, что финансовые учреждения не могут предоставить кредит без ощутимого залога.