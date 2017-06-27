27.06.2017, 11:00

Три латвийских банка уличили в переводах в Северную Корею

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rus.DELFI.lv
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NKOREA-POLITICS-CONGRESS-PARTY-PARADE
NKOREA-POLITICS-CONGRESS-PARTY-PARADEFoto: Ed Jones, AFP

Три латвийских банка — АО Baltikums Bank, АО Privatbank и АО Reģionālā investīciju banka оштрафованы за переводы в Северную Корею в обход санкций, сообщили порталу DELFI в пресс-службе Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК).


Недостатки в работе банков были выявлены при сотрудничестве с правоохранительными органами США, поясняют в комиссии.

Латвийские банки уличили в ненадлежащем исполнении требований законодательства о предотвращении легализации средств, добытых преступным путем, и финансировании терроризма. Но прямых нарушений условий санкций в отношении Совершений Кореи, которые действовали в период с 2009 по 2015 год, не было констатировано, настаивают в комиссии.

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