Три года без хамона и пармезана: что принесло России продуктовое эмбарго и кто за это платит

6 августа исполняется три года с введения Россией продуктового эмбарго в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии, Норвегии и других. Война с пармезаном и хамоном еще не окончена, но уже можно подвести некоторые промежуточные итоги. Чем обернулись введенные ограничения для страны — в обзоре NEWSru.com.

Одной из основных целей контрсанкций называлась защита рынка. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин.

Параллельно был взят курс на импортозамещение. С тех пор количество отечественных продовольственных товаров на полках российских магазинов неуклонно растет, а импортных — снижается.

По данным Росстата, в I квартале 2014 года количество импортных продовольственных товаров на полках российских магазинов составляло 43% от натурального выражения в тоннах, в 2015-м — 41%, в 2016-м — 38%, в 2017-м — 37%.

Отечественные продукты начали доминировать над импортными "впервые за долгие годы", заявил РБК министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. По его словам, поставки импортного продовольствия в РФ "сократились почти в два раза".

По данным Минсельхоза, объем поставок зарубежных продуктов по итогам 2016 года составил 25 млрд долларов, в то время как в 2013 году, до введения эмбарго, он оценивался в 43 млрд долларов.

При этом лучше всего удалось импортозамещение в мясной отрасли. Доля импорта в потреблении, например, свинины сократилась в три раза, до 8% в 2016 году по сравнению с 26% в 2013-м, мяса птицы — в 2,5 раза, до 5%.

Кроме того, в два раза сократился ввоз импортных овощей, с 866 тыс. тонн в 2013 году до 463 тыс. тонн в 2016-м, при этом увеличивается сбор отечественных овощей и фруктов. За последние три года производство тепличных овощей увеличилось на 30%, темпы закладки садов — в среднем в 1,5 раза.

Продукцию стран, попавших под эмбарго, заменили другие. Так, по данным Росстата, вместо Канады, Германии и США в топ-10 стран — поставщиков мяса в РФ в 2017 году вошли Индия, Чили. Вместо Норвегии основным поставщиком рыбы в РФ стали Фарерские острова. Правда, обходится это существенно дороже — не по 6 долларов за кг, а по 10, пишет "Московский комсомолец".

Издание также отмечает, что яблоки вместо Польши везут в РФ из Мексики, апельсины вместо Испании — из Аргентины, молочка едет из Индии, а канадские креветки заменили морепродукты из Никарагуа.

Сыр успешно экспортируют Белоруссия, Сербия, Чили, Уругвай, Швейцария, а также Армения, Казахстан и даже Иран. Некоторые из этих стран существенно нарастили поставки.

Впрочем, по некоторым продуктам Москве никак не получается выйти на самообеспечение, в частности по молочной продукции. "В этом году ее импорт вырос в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом. В общем, успехи программы импортозамещения за три года, к сожалению, весьма скромные", — рассказала "МК" председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.

Тем не менее правительство уделяет импортозамещению большое внимание. Уровень господдержки аграрного сектора растет. По данным Росстата, если в 2014 году государство выделяло на него 190 млрд рублей, то в 2015-м эта цифра увеличилась до 222 млрд, а в 2016-м — до 223,3 млрд. В 2017 году уровень господдержки сектора достиг 242 млрд рублей. По словам Ткачева, пока правительство планирует сохранить этот уровень и в следующем году.

Пока аграрии выигрывают, россияне несут издержки

Затевая историю с импортозамещением, власти сулили отечественным сельхозпроизводителям солидные преференции. Учитывая все вышесказанное, можно считать, что свое слово они сдержали.

При этом в проигрыше оказались простые граждане. Им были обещаны низкие цены и высокое качество местных продуктов. Однако, как свидетельствуют опросы, далеко не все потребители довольны сегодня качеством отечественных продуктов.

Недавнее исследование холдинга "Ромир" показало, что за полтора года число недовольных качеством мяса, молока и молочных продуктов в России выросло вдвое, до 15%. Больше всего недовольных собрала категория сыров: 27% респондентов отметили снижение качества этого вида продуктов за последний год. Но в декабре 2015 года их было еще больше — 33% опрошенных. ​

С ценами ситуация пока обстоит тоже плачевно. По данным Росстата, они выросли по всем основным категориям продуктов. Так, за период с конца 2013 года по июнь 2017-го продукты из мяса и птицы подорожали на 34,4%, молочная продукция — на 38%, рыба и морепродукты — на 49,9%, сыр — на 38,7%, творог — на 38,6%, фрукты — на 60,7%, овощи — на 46,4%, орехи — на 79%.

При этом личная инфляция отдельных россиян может оказаться еще выше официальной. Так, например, получилось у сотрудников Русской службы британской телерадиокомпании BBC. Они провели эксперимент: сравнили несколько чеков, оставшихся от закупок в российских гипермаркетах трехлетней давности, с чеками от лета 2017 года. Инфляция журналистов оказалась выше официальной вдвое.

По их наблюдениям, сильнее всего за прошедшие три года подорожал дикий рис. Более чем вдвое увеличились цены на майонез с лимонным соком, адыгейский сыр, кабачки, дыни, огурцы, пищевую морскую соль, итальянское игристое вино и оливковое масло.

В марте этого года исследователи из РАНХиГС подсчитали потери каждого россиянина от введения эмбарго. Оказалось, что в среднем житель страны потерял за год 4,4 тыс. рублей.

По данным экспертов, идентичный набор российских продуктов на 3% дороже, чем санкционных. При этом эмбарго ускорило на 3% и годовую инфляцию, хотя и неравномерно по времени. В первый год цены стремительно росли, после чего инфляция стала снижаться, а потребители переключились на дешевые товары более низкого качества, отмечается в исследовании.

Власти винят в росте инфляции погодные аномалии и массовые спортивные мероприятия.

В Центробанке также заявляют, что россияне склонны переоценивать инфляцию, и советуют не думать о ней. С таким советом, в частности, выступил на днях директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов. По его словам, инфляция в стране почти достигла уровня, к которому стремится ЦБ, — 4%. Как поясняла глава Банка России Эльвира Набиуллина, снижение этого уровня может привести к дефляции, что вредно для формирующейся российской экономики, поскольку уменьшает стимулы для инвестирования.

В июле (с 25 по 31 июля) в стране впервые за последние 12 месяцев была зафиксирована недельная дефляция — индекс потребительских цен по России составил 99,9%. По сообщению Росстата от 2 августа, в стране заметно снизились цены на плодоовощную продукцию, в том числе на капусту белокочанную (-14,3%), картофель (-7,3%), помидоры (-6,2%), огурцы (-2,9%), лук репчатый (-3,6%), морковь (-5,4%), яблоки (-1,6%), а также на яйца куриные (-1,2%), кур (-0,2%), рыбу мороженую (-0,1%), творог (-0,1%), масло подсолнечное, муку, гречку и пшено (от -0,2% до -0,6%).

По прогнозу Минэкономразвития, по итогам года инфляция составит 3,8%. Минфин повышает планку до 4%. В то же самое время аналитики 19 крупнейших российских и международных компаний и банков, опрошенные Reuters, прогнозируют рост цен в России по итогам года до 4,2%.