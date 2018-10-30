30.10.2018, 20:15

Три дня перед рождеством все гипермаркеты Prisma в Таллинне, Нарве и Тарту будут работать круглосуточно

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rus.delfi.ee
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24/7 Prisma Linnamäe tee
24/7 Prisma Linnamäe teeFoto: Taavi Sepp

Все гипермаркеты торговой сети Prisma в Таллинне, Тарту и Нарве в предрождественские дни с 21 по 23 декабря будут открыты круглосуточно, информирует rus.err.ee.

Если сейчас круглосуточно открыты магазины Prisma в Сикупилли, Мустамяэ и Ласнамяэ, то перед рождеством в течение трех дней 24 часа в сутки будут открыты также магазины Kristiine и Rocca al Mare в Таллинне, Annelinna и Sõbra Prisma в Тарту и Prisma в Нарве, сообщило предприятие.

По словам исполнительного директора Prisma Peremarket Юсси Нуммелини, на принятие решения повлияли три обстоятельства: статистика последних лет указывает, что в предрождественские дни покупают больше и продуктов питания, и подарков, открытые круглосуточно магазины сети в Иванов день и другие праздники покупатели посещали активнее, а в третьих, круглосуточно открытые магазины сети Prisma в Финляндии оказались очень успешными.

В прошлом году в Финляндии целую неделю рождества были круглосуточно открыты 9 гипермаркетов Prisma.

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