Три дня перед рождеством все гипермаркеты Prisma в Таллинне, Нарве и Тарту будут работать круглосуточно

Если сейчас круглосуточно открыты магазины Prisma в Сикупилли, Мустамяэ и Ласнамяэ, то перед рождеством в течение трех дней 24 часа в сутки будут открыты также магазины Kristiine и Rocca al Mare в Таллинне, Annelinna и Sõbra Prisma в Тарту и Prisma в Нарве, сообщило предприятие.

По словам исполнительного директора Prisma Peremarket Юсси Нуммелини, на принятие решения повлияли три обстоятельства: статистика последних лет указывает, что в предрождественские дни покупают больше и продуктов питания, и подарков, открытые круглосуточно магазины сети в Иванов день и другие праздники покупатели посещали активнее, а в третьих, круглосуточно открытые магазины сети Prisma в Финляндии оказались очень успешными.

В прошлом году в Финляндии целую неделю рождества были круглосуточно открыты 9 гипермаркетов Prisma.