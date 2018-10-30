30.10.2018, 20:15

Три дня перед рождеством все гипермаркеты Prisma в Таллинне, Нарве и Тарту будут работать круглосуточно

 (21)
rus.delfi.ee
EST 50
24/7 Prisma Linnamäe tee
24/7 Prisma Linnamäe teeFoto: Taavi Sepp

Все гипермаркеты торговой сети Prisma в Таллинне, Тарту и Нарве в предрождественские дни с 21 по 23 декабря будут открыты круглосуточно, информирует rus.err.ee.

Если сейчас круглосуточно открыты магазины Prisma в Сикупилли, Мустамяэ и Ласнамяэ, то перед рождеством в течение трех дней 24 часа в сутки будут открыты также магазины Kristiine и Rocca al Mare в Таллинне, Annelinna и Sõbra Prisma в Тарту и Prisma в Нарве, сообщило предприятие.

По словам исполнительного директора Prisma Peremarket Юсси Нуммелини, на принятие решения повлияли три обстоятельства: статистика последних лет указывает, что в предрождественские дни покупают больше и продуктов питания, и подарков, открытые круглосуточно магазины сети в Иванов день и другие праздники покупатели посещали активнее, а в третьих, круглосуточно открытые магазины сети Prisma в Финляндии оказались очень успешными.

В прошлом году в Финляндии целую неделю рождества были круглосуточно открыты 9 гипермаркетов Prisma.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Пенсионер: рост пенсий не поспевает за ростом цен! У большинства пенсионеров денег ни на что не хватает

30.10.2018
"Опять пообещали рост пенсии, гордятся прямо тем, что повышают нам выплаты. Правительство как будто подарок делает. А ничего, что растут цены на все? Электричество, вывоз мусора, отопление, продукты? Пенсии растут на пять копеек, цены — на 10, в итоге пенсионеры все равно в минусе", — пишет читатель "МК Эстонии".
Подробнее

Черный список департамента пополнился: среди нарушителей — скандально известный продавец авто и крупный магазин обуви

30.10.2018
Департамент защиты прав потребителя добавил в свой черный список еще несколько фирм, среди которых нашумевший DPK Invest, известный также как autojärelmaks24 или ALM Invest.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Происшествие с судном Tallink, новый редактор ETV+ и прогноз увеличения выплат по жилищным кредитам

30.10.2018
Грузовое судно Regal Star компании Tallink осталось без электричества в Швеции поблизости от порта Капельшер и поэтому встало на якорь посреди моря.

У телеканала ETV+ с нового года будет новый редактор, и стало известно, кто им станет.

Выплачивающим жилищный кредит, возможно, придется платить больше.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее


МЕТОДЫ 90-х?| Угрозы, насилие и обман. Как востребует долги самый главный профессиональный коллектор Эстонии

30.10.2018
Какими методами пользуются т. н. профессиональные коллекторы, к которым обращаются кредиторы, когда инкассо и судебным исполнителям не удается заставить должника платить по счетам? Насколько они эффективны и что из себя представляют? Разбиралось издание Eesti Päevaleht.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-30% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
125,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-30% Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
125,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106622008
182,70 €
109,62 €
-30% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
90,30 €

В Нарве новая городская платная парковка заставила соседей-частников тоже вводить плату

30.10.2018
Месяц назад введенный Нарвской горуправой режим платной парковки на Петровской площади вызвал предсказуемое последствие: автомобилисты стали искать и находить бесплатные парковочные места поблизости. Это, в свою очередь, породило новые платные парковки, огорчающие автомобилистов, сообщает ”Северное побережье”.
Подробнее

Банк предупреждает: ваши выплаты по жилищному кредиту могут увеличиться на 150 евро в месяц

30.10.2018
По прогнозам крупнейшего в Северных странах банка Nordea, люди, взявший жилищный кредит, должны быть готовы к повышению базовых процентных ставок до 2-3%, то есть до того уровня, на котором они находились до кризиса 2008 года.
Подробнее


Читатель рассказал жуткую историю про ”погром топором” в Ласнамяэ. У полиции — ”немножко” иная правда

30.10.2018
В редакцию rusDelfi обратился читатель и поведал историю, при прочтении которой перед глазами невольно всплывают известные кадры из фильма ”Сияние” Стэнли Кубрика.
Подробнее

ЭКСПЕРТ │ Что влияет на оценку вашей недвижимости и мешает ее продаже

30.10.2018
Часто бывает, что ожидания в отношении цены у человека, продающего свое жилье, не совпадают с оценкой покупателя. От чего зависит рыночная цена недвижимости, поясняет маклер Arco Vara Айвар Кальюлайд.
Подробнее