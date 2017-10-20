Третий квартал 2017 года стал для Elisa одним из самых успешных в истории

В третьем квартале этого года Elisa Eesti вывела на рынок первые совместные услуги и увеличила количество подключений в сфере телекоммуникационных услуг на 10 500 единиц и в сфере беспроводного ТВ на 20 300 единиц, сообщает Elisa.

По словам председателя правления Elisa Eesti Сами Сеппянена для компании третий квартал текущего года стал одним из самых успешных в истории: ”Весной этого года произошло окончательное слияние Elisa c компаниями Starman и Santa Monika Networks, и уже в третьем квартале были реализованы первые совместные, возникшие из этой синергии, проекты”.

Первыми совместными услугами Elisa, реализованными в третьем квартале этого года, стали вышедшие на рынок ТВ-услуги — Binge TV и новое Starman TV.

Вышедшая на рынок летом этого года телевизионная услуга Binge TV заключает в себе все возможности смарт-телевидения, начиная от записи и повторного просмотра до использования популярных приложений, например, интегрированных в услугу сервисов Netflix и YouTube. Новое Starman TV в свою очередь несет клиенту тематические миры, которые соответствуют привычкам просмотра телевизора, и позволяет быстро найти интересную передачу или фильм всего несколькими нажатиями кнопок пульта.

”Цель Elisa в развитие телекоммуникационных услуг — создать отличные возможности пользования клиентами сети 4G и двигаться в направлении открытия 5G” — подчеркнул председатель правления предприятия. ”По всей Эстонии Elisa развивает сеть 4G, производя уплотнение частотных слоев, что является предпосылкой для открытия сети следующего поколения 5G для конечных пользователей”.

Работы по развитию сети 4G и добавлению второго и третьего частотных слоев были проведены в Таллинне, Харьюмаа, городе Тарту и Тартумаа, в области Чудского озера от Пылвамаа до Ида-Вирумаа. В данный момент уплотнение частотных слоев и обновление сети происходит в Пярну и Пярнумаа.

Кроме того, летом этого года для увеличения пропускной способности сети Elisa приобрела от Департамента технического надзора дополнительный частотный ресурс и представила пользователям решение на основе нового типа радиотехнологий, которое поднимает скорость интернета в смарт-устройствах на треть. Это решение позволяет передавать в сети на 33 %.