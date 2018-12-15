Тренды на авторынке: клиенты готовы к покупке машины в режиме онлайн

Согласно собранным RIA.com Marketplaces OÜ данным, в среднем покупатель автомобиля посещает только 1-2 автосалона и 14 различных автосайтов. Если раньше владельцы автосалонов работали над тем, чтобы привести клиента к себе, то теперь автосалон должен прийти к покупателю. Главный канал — автомобильные сайты. Сюда также входят разные приложения, которыми легко пользоваться со смартфона.

Исследование Gearshift 2018 говорит о том, что 97% покупателей ищут информацию об автомобилях онлайн, и 78% из этих людей использовали смартфон при выборе автомобиля. Пока что 99% всех покупок авто происходит оффлайн, но значительное количество опрашиваемых респондентов говорят, что купили бы и онлайн, если была бы такая возможность.

”Покупки автомобилей в онлайне — предстоящий тренд, который уже стал реальностью. Например, Genesis создал первую модель онлайн-продаж автомобилей в Канаде. Покупатель может выбрать на сайте автокомпании подходящий автомобиль, конфигурацию и так далее, а дилер доставит авто прямиком к дому. Уже возле дома консультант проводит тест-драйв и обзор авто”, — говорит член правления RIA.com Marketplaces OÜ Николай Злотницкий.