26.07.2018, 14:02

"Требование конфиденциальности": зарплату Бородича на посту главы TLT по-прежнему держат в секрете

 (50)
rus.delfi.ee
EST 21
Deniss Boroditš
Deniss BoroditšFoto: Martin Dremljuga

В начале этой недели Дениса Бородича утвердили новым руководителем Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), но, ссылаясь на требование конфиденциальности, его зарплату не раскрывает ни председатель совета, ни сам председатель правления.

Прежде председатель совета TLT, вице-мэр Калле Кландорф, говоря о зарплате Бородича, ходил вокруг да около, объясняя это еще не заключенным договором. Теперь, после заключения договора, Кландорф сказал Ärileht, что он эту цифру назвать не может, это может сделать только получатель зарплаты, то есть сам Бородич.

Но по словам Дениса Бородича, в его договоре есть пункт о конфиденциальности, который не позволяет ему говорить о деталях договора. "О зарплате я могу сказать столько, что ее размер в установленном Таллиннским горсобранием промежутке. Также могу заверить, что она значительно меньше, чем у таких же высокопоставленных руководителей государственных коммерческих объединений". Предыдущий руководитель TLT Энно Тамм получал в качестве основной зарплаты 5500 евро.

По данным на 2017 год, в TLT работает 1728 человек.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Дату ратификации договора о границе между Эстонией и Россией могут назвать в ближайшем будущем

26.07.2018
Делегация российских парламентариев может посетить Эстонию уже этой осенью, а в ближайшем будущем может быть названа и дата ратификации договора о границе между Эстонией и Россией, заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Как сохранить внешний вид своего смартфона?

26.07.2018
Новые современные смартфоны — это персональные устройства, в которых зачастую кроется вся жизнь — от всех необходимых контактов и нужных для работы файлов до личных фото, воспоминаний и заметок. Если вы хотите уберечь дорогой смартфон от разрушения, имеет смысл защитить его с первого дня использования. Руководитель магазина впечатлений Samsung Диана Мерзина делится советами о том, с установкой каких средств защиты справится любой человек самостоятельно, а какую работу следует оставить профессионалам.
Подробнее

Семья больного раком ребенка собирает деньги на лечение, которое предоставляется бесплатно

26.07.2018
Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, собирает деньги. Сколько денег собрано и куда они потрачены, никто не знает. Детская больница и организации, занимающиеся помощью онкобольным, говорят, что на лечение этих денег не тратилось, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
143,65 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В России могут закрыться все визовые центры

26.07.2018
Это случится в случае принятия поправок в закон "О порядке выезда и въезда в РФ". Новые условия аккредитации будут столь строгими, что их не выполнит ни один из визовых центров, считают в Российском союзе туриндустрии.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Пожить, как в сказке — всего за 45 евро/ ночь

26.07.2018
Прочувствовать атмосферу Старого города изнутри, остановившись в уютной колоритной квартире, рассчитанной на двух человек. Необычный старинный интерьер, уют домашнего очага, близость Ратушной площади и других достопримечательностей Таллинна — вот что выделяет эту квартиру среди других, сдающихся внаем посуточно.
Подробнее