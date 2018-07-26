"Требование конфиденциальности": зарплату Бородича на посту главы TLT по-прежнему держат в секрете

В начале этой недели Дениса Бородича утвердили новым руководителем Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), но, ссылаясь на требование конфиденциальности, его зарплату не раскрывает ни председатель совета, ни сам председатель правления.

Прежде председатель совета TLT, вице-мэр Калле Кландорф, говоря о зарплате Бородича, ходил вокруг да около, объясняя это еще не заключенным договором. Теперь, после заключения договора, Кландорф сказал Ärileht, что он эту цифру назвать не может, это может сделать только получатель зарплаты, то есть сам Бородич.

Но по словам Дениса Бородича, в его договоре есть пункт о конфиденциальности, который не позволяет ему говорить о деталях договора. "О зарплате я могу сказать столько, что ее размер в установленном Таллиннским горсобранием промежутке. Также могу заверить, что она значительно меньше, чем у таких же высокопоставленных руководителей государственных коммерческих объединений". Предыдущий руководитель TLT Энно Тамм получал в качестве основной зарплаты 5500 евро.

По данным на 2017 год, в TLT работает 1728 человек.