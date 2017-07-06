Траты компаний РФ на лоббирование своих интересов в ЕС оценили в миллионы евро

Российские государственные и частные компании продолжают активно сотрудничать с европейскими партнерами, несмотря на санкции ЕС, и пользуются для продвижения своих интересов в Европе услугами лоббистов — компаний и отдельных лиц, ежегодно тратя на них миллионы евро, говорится в докладе Transparency International Russia.

Организация, которая занимается расследованием уровня коррупции, напомнила, что российское законодательство не регулирует лоббистские практики, так что отечественные компании не должны отчитываться перед государством о тратах на лоббирование своих интересов за рубежом, из-за чего могут возникать предпосылки для коррупции. При этом точные траты по этой статье расходов установить сложно, так как лоббистская деятельность в разных странах ЕС регулируется по-разному, что позволяет россиянам не раскрывать всю информацию — данные европейских реестров дают представление лишь о малой части этих трат.

Как следует из доклада, активнее всего свои интересы в ЕС лоббирует "Газпром", тратя на лоббистов не менее 900 тыс. евро ежегодно. Например, в Австрии интересы компании представляет нефтегазовая компания OMV (участница проекта "Северный поток"), но это тратится более 100 тыс. евро в год.

Сбербанк в Австрии лоббирует свои интересы через собственную"дочку" — Sberbank Europe AG, которая взаимодействует с местными госорганами и регуляторами.

По данным Transparency International Russia, РЖД, Nord Stream 2 AG и "дочка" "Росатома" JSC Rusatom Overseas для лоббирования своих интересов в ЕС пользовались услугами консалтинговой компании Sass Consulting AG.