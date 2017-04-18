"ТрансРоссия": эстонские компании ожидают найти новые грузопотоки

На проходящей в Москве ежегодной Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий «ТрансРоссия – 2017» эстонские компании ожидают найти новые грузопотоки, получить новых клиентов. И хотя в нынешних экономических условиях это осуществить довольно сложно, компании прилагают все усилия и надеются на положительный результат.

В этом году, как и в предыдущие годы, на "ТрансРоссии" будет представлен национальный стенд Эстонии.

”Основной лозунг стенда — ”Эстония — ваш логи(сти)ческий выбор”. С учетом оформления стенда в стиле инфотехнологий и смарт-решений, можно сказать, что логистический сектор Эстонии предлагает клиентам и партнерам сделать выбор, где наилучшим образом сочетаются логистика и логика. И это не только задумка дизайнерского оформления, но и те услуги, которые сектор транспорта и логистики Эстонии может предложить”, — рассказала руководитель проекта Национального стенда Эстонии на "ТрансРоссии — 2017", член правления BaltMarketConsult OÜ Татьяна Ерёмина.

На единственном в этом году стенде Эстонии на "ТрансРосии" будут представлены ведущие компании транспортной индустрии страны: Таллиннский порт, Силламяэский порт, Северный порт Палдиски, основные железнодорожные и портовые операторы — Эстонская железная дорога, EVR Cargo, Transiidikeskuse AS, а также компании, оказывающие услуги в области транспорта и логистики, — Contimer, Intopex Forward, Tallship, Narva Logistics, Steel Express.

Чего ожидают компании от участия в выставке?

По словам Ерёминой, компании ожидают найти новые грузопотоки, получить новых клиентов. В то же время, весьма важно укрепить связи и отношения с уже существующими партнерами и клиентами. Участие в выставке — это важный аспект подтверждения присутствия на логистическом рынке услуг.

”И хотя лучшим ожиданиям компаний в части привлечения новых грузопотоков в нынешних экономических условиях довольно сложно осуществиться, компании прилагают все усилия, чтобы проявить себя".

Какой помощи и поддержки ожидают компании?

”В первую очередь, поддержки со стороны государства и политиков Эстонии. К сожалению, почти традиционно уровень участия в "ТрансРоссии" государственных лиц Эстонии на порядок ниже, чем у наших соседей из Латвии и Литвы. Не говоря уже о Финляндии и Германии, когда от этих стран участвуют главы транспортных ведомств”, — отметила Ерёмина.

При этом она отметила как приятный и положительный факт, что в этом году в работе выставки примут участие парламентская группа Эстонии в составе Айвара Кокка и Дениса Бородича, а также вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас. Запланированы встречи с Министерством транспорта России, а также с ОАО ”Российские железные дороги”, что говорит о том, что в руководстве страны изменилось отношение к логистике и транзиту и есть готовность продемонстрировать рынку транспортных услуг понимание значимости и необходимости сектора, а также поддержку отрасли со стороны государства.

Национальный стенд Эстонии на выставке "ТрансРоссия", как и в прошлые годы, поддерживает Фонд содействия развитию предпринимательства EAS из средств Европейского фонда регионального развития.

Международный форум "ТрансРоссия" проходит ежегодно в Москве. Выставка "ТрансРоссия" является главной площадкой России, стран СНГ и Балтии, собирающей всех представителей транспортного сектора — от портов, железных дорог и экспедиторов до ИТ-обеспечения транспортного процесса и оборудования для обработки грузов. В 2016 году на "ТрансРоссии" было представлено более 330 экспонентов, ее посетили 13 000 посетителей из

74 регионов России и 51 страны мира.

В этом году "ТрансРоссия" проходит с 18 по 20 апреля в Московском выставочном центре ”Крокус-Экспо”.