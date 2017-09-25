Транспортные союзы: Эстония потеряла 50 млн евро налогов и потеряет еще больше

Эстонские транспортные союзы направили финансовой комиссии Рийгикогу совместное обращение, в котором отмечают, что в результате решений правительства сектор лишился конкуренто- и дееспособности.

Союзы отмечают, что в первом полугодии долг по налогам среди предприятий транспортного и складского сектора заметно вырос и составляет в среднем более 65%. ”Это четкий знак того, что здоровье сектора не в порядке. Для выживания в условиях конкуренции предприятия вынуждены искать более выгодные условия и находят их у наших ближайших соседей. Из-за высоких акцизов только в течение этого года в других странах вместо Эстонии было произведено заправок на 100 млн литров топлива. Уже в следующем году эта цифра поднимется до 130-160 млн. Это означает, что, по оценке союзов, в этом году государство потеряет 49 млн евро налогов, а в следующем — до 79 млн евро ”, — значится в обращении.

Также негативное влияние на эстонские предприятия окажет налог на использование дорог для грузовых автомобилей, который начнет действовать со следующего года.