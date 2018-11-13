13.11.2018, 15:20

Transparency International нашла коррупцию в Фонде кино РФ

 (4)
Deutsche Welle
EST
Rublad
фото иллюстративноеFoto: Maksim Šemetov, ITAR-TASS

В TI утверждают, что глава Росимущества, член попечительского совета Фонда кино Дмитрий Пристансков участвовал в принятии решений о господдержке проектов студии, соучредителем которой является его жена.

Российское отделение неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (TI) заявило, что система распределения бюджетных средств в Фонде кино РФ имеет признаки неурегулированного конфликта интересов, что является коррупционным нарушением. Об этом сообщается в расследовании "Деньги для своих", опубликованном во вторник, 13 ноября.

Как отмечается в тексте, глава Росимущества и член попечительского совета Фонда кино Дмитрий Пристансков участвовал в принятии решений о господдержке проектов студии "2Д Целлулоид", соучредителем которой — 30% уставного капитала компании — является его жена, актриса Анна Пескова. Кроме того, он не раз поддерживал проекты члена экспертного совета и сопродюсера своей супруги Федора Бондарчука. "С учетом рейтинговой системы отбора и ограниченности общего годового размера поддержки проектов, голосование в отношении проектов-конкурентов также имеет признаки конфликта интересов — при наличии заинтересованности есть возможность голосовать против других проектов, повышая вероятность поддержки "своих" проектов", — утверждают в Transparency International.

При этом в организации отмечают, что выявленная ими ситуация не является чем-то уникальным для Фонда кино, специально созданном правительством РФ для поддержки российского кинематографа. Фонд ежегодно получает от министерства культуры целевую субсидию (от 3 до 4 млрд рублей), которую распределяет между кинопроизводителями и кинопрокатчиками. При этом некоторые финансируемые фондом проекты могут получать средства на невозвратной основе.

На "Крымский мост" без конкурса

7 ноября медиакомпания BBC сообщила, что Фонд кино без соответствующих конкурсных процедур на безвозвратной основе выделил 100 млн рублей на производство фильма "Крымский мост. Сделано с любовью". Как сообщил британским журналистам источник, близкий к руководству Фонда кино, деньги были выделены картине на основании письма направленного в министерство культуры первым заместителем руководителя администрации президента РФ Алексеем Громовым.

Лирическая комедия в духе советских фильмов 1950-х — 1960-х годов, снятая на фоне строительства моста, соединяющего Россию с аннексированным полуостровом, стала семейным проектом. Картина была снята студией "8 рядов", принадлежащей Давиду Кеосаяну. Режиссером фильма выступил его брат Тигран Кеосаян, а автором сценария — вторая жена режиссера, главный редактор информационного агентства "Россия сегодня" и руководитель компании RT Маргарита Симоньян. Роли в фильме исполнили первая жена Тиграна Кеосаяна актриса Алена Хмельницкая и Лаура Кеосаян, дочь Давида Кеосаяна.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Парадокс: пиво в Латвии подорожало, но разница с эстонскими магазинами увеличилась

13.11.2018
Если средняя цена ящика Saku Originaal 5,2% в 2016 и 2017 гг составляла 12,99 евро, то в этом году — уже 17,99 евро. В приграничных магазинах Латвии такой же ящик в 2016-2017 гг стоил 8,99 евро, а сейчас 10,99 евро. Несмотря на произошедший в Латвии рост, разница в ценах между Эстонией и Латвией увеличилась еще больше в пользу последней, следует из ежегодника Института развития здоровья.
Подробнее

Российское гражданство нового главреда ETV+ может стать для нее проблемой

13.11.2018
Совет общественно-правового телерадиовещания может начать обсуждение вопроса гражданства Екатерины Таклая, избранной новым главным редактором русскоязычного телевизионного канала ETV+.
Подробнее



Пациент Вильяндиской больницы выбросился в окно

13.11.2018
61-летний мужчина, находившийся на лечении в отделении внутренних болезней Вильяндиской больницы, во вторник утром выбросился из палаты в окно и умер от полученных в результате падения травм, передает rus.err.ee. со ссылкой на Sakala.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092001
151,20 €
90,72 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082002
140,40 €
84,24 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €

Утечка документов Сил обороны: угон транспорта, 4,8 промилле за четыре часа и другие веселые алкогольные истории из армии

13.11.2018
Утечка информации из регистра документов Сил обороны привела к обнародованию десятков предназначенных для внутреннего пользования документов, рассказывающих об употреблении алкоголя в армии. Кроме всего прочего там были указаны данные пьяниц, их уровень опьянения и порой забавные объяснительные.
Подробнее

СТУДИЯ DELFI | Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая: моя точка зрения не будет влиять на риторику и дискурс телеканала

13.11.2018
Одна из главных интриг в сфере русской журналистики в Эстонии наконец получила свое решение: новым главным редактором телеканала ETV+ была избрана Екатерина Таклая, руководитель новостного портала rus.err.ee. Мы пригласили Екатерину в нашу студию, чтобы обсудить настоящее и будущее канала, поговорить о планах и получить ответы на непростые вопросы, которые в свое время доставили немало неприятностей ее предшественнице на данном посту.
Подробнее

ФОТО: На водопаде Валасте установили новую лестницу, откуда открываются невероятные виды

13.11.2018
Спустя восемь лет посетители вновь смогут пройти по лестнице и насладиться видами на самый высокий водопад стран Балтии, а также панорамой морского берега волости Тойла.
Подробнее

На водителей автобусов №67 и №68 пожаловались: громко играет радио на русском языке

13.11.2018
На прошлой неделе в Языковую инспекцию поступила жалоба, согласно которой водители таллиннских автобусов маршрутов №67 и №68 часто громко слушают русскоязычные радиостанции — утверждается, что это раздражает пассажиров, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Куда поехать за рождественским настроением: 11 европейских городов, где снова верится в чудо

13.11.2018
Аромат миндаля и корицы, задорно мигающие лампочки, уличные оркестры, деревянные домики, где звенят и поблескивают милые сувениры, — чтобы создать волшебное настроение, европейским городам даже снег не нужен. В декабре красивых городов в Европе — как подарков в мешке у Санты. Skyscanner выбрал те, где легче всего снова поверить в сказку.
Подробнее

10 вещей, от которых нужно избавиться до Нового 2019 года

13.11.2018
Чтобы в новом году вам сопутствовала удача, необходимо освободиться от груза, который не позволяет стать счастливее. Постарайтесь избавиться от десяти вещей до конца уходящего года, и тогда уже скоро ваша жизнь изменится в лучшую сторону.
Подробнее