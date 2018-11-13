Transparency International нашла коррупцию в Фонде кино РФ

Российское отделение неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (TI) заявило, что система распределения бюджетных средств в Фонде кино РФ имеет признаки неурегулированного конфликта интересов, что является коррупционным нарушением. Об этом сообщается в расследовании "Деньги для своих", опубликованном во вторник, 13 ноября.

Как отмечается в тексте, глава Росимущества и член попечительского совета Фонда кино Дмитрий Пристансков участвовал в принятии решений о господдержке проектов студии "2Д Целлулоид", соучредителем которой — 30% уставного капитала компании — является его жена, актриса Анна Пескова. Кроме того, он не раз поддерживал проекты члена экспертного совета и сопродюсера своей супруги Федора Бондарчука. "С учетом рейтинговой системы отбора и ограниченности общего годового размера поддержки проектов, голосование в отношении проектов-конкурентов также имеет признаки конфликта интересов — при наличии заинтересованности есть возможность голосовать против других проектов, повышая вероятность поддержки "своих" проектов", — утверждают в Transparency International.