Transparency International нашла коррупцию в Фонде кино РФ

В TI утверждают, что глава Росимущества, член попечительского совета Фонда кино Дмитрий Пристансков участвовал в принятии решений о господдержке проектов студии, соучредителем которой является его жена.
Российское отделение неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (TI) заявило, что система распределения бюджетных средств в Фонде кино РФ имеет признаки неурегулированного конфликта интересов, что является коррупционным нарушением. Об этом сообщается в расследовании "Деньги для своих", опубликованном во вторник, 13 ноября.
Как отмечается в тексте, глава Росимущества и член попечительского совета Фонда кино Дмитрий Пристансков участвовал в принятии решений о господдержке проектов студии "2Д Целлулоид", соучредителем которой — 30% уставного капитала компании — является его жена, актриса Анна Пескова. Кроме того, он не раз поддерживал проекты члена экспертного совета и сопродюсера своей супруги Федора Бондарчука. "С учетом рейтинговой системы отбора и ограниченности общего годового размера поддержки проектов, голосование в отношении проектов-конкурентов также имеет признаки конфликта интересов — при наличии заинтересованности есть возможность голосовать против других проектов, повышая вероятность поддержки "своих" проектов", — утверждают в Transparency International.
При этом в организации отмечают, что выявленная ими ситуация не является чем-то уникальным для Фонда кино, специально созданном правительством РФ для поддержки российского кинематографа. Фонд ежегодно получает от министерства культуры целевую субсидию (от 3 до 4 млрд рублей), которую распределяет между кинопроизводителями и кинопрокатчиками. При этом некоторые финансируемые фондом проекты могут получать средства на невозвратной основе.
На "Крымский мост" без конкурса
7 ноября медиакомпания BBC сообщила, что Фонд кино без соответствующих конкурсных процедур на безвозвратной основе выделил 100 млн рублей на производство фильма "Крымский мост. Сделано с любовью". Как сообщил британским журналистам источник, близкий к руководству Фонда кино, деньги были выделены картине на основании письма направленного в министерство культуры первым заместителем руководителя администрации президента РФ Алексеем Громовым.
Лирическая комедия в духе советских фильмов 1950-х — 1960-х годов, снятая на фоне строительства моста, соединяющего Россию с аннексированным полуостровом, стала семейным проектом. Картина была снята студией "8 рядов", принадлежащей Давиду Кеосаяну. Режиссером фильма выступил его брат Тигран Кеосаян, а автором сценария — вторая жена режиссера, главный редактор информационного агентства "Россия сегодня" и руководитель компании RT Маргарита Симоньян. Роли в фильме исполнили первая жена Тиграна Кеосаяна актриса Алена Хмельницкая и Лаура Кеосаян, дочь Давида Кеосаяна.