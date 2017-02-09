Transiidikeskuse AS: в России спрос на промтовары снова демонстрирует тенденцию роста

В январе 2017 года контейнерный терминал Transiidikeskuse AS в Мууга обработал 18 878 TEU* грузов, что на 25,3% больше, чем за тот же период 2016 года. Если сравнивать два этих периода, то тоннаж грузов, перевозимых в контейнерах, увеличился на 19,8%.

”Росту оборота контейнеров способствуют как рост эстонского экспорта, так и рост российского импорта. В России спрос на промтовары снова демонстрирует тенденцию роста, укрепление курса рубля и повышение цен на нефть способствуют всему этому”, — прокомментировал председатель правления Transiidikeskuse AS Эрик Лайдвеэ.

В январе 2017 года терминал генеральных грузов Transiidikeskuse AS обработал 51 801 тонну штучного и насыпного груза, что на 11,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Общий грузооборот терминалов Transiidikeskuse AS в январе составил 255 916 тонн, что на 18% больше, чем за тот же период прошлого года.

Transiidikeskuse AS ведет активную работу для того, чтобы, помимо традиционного грузопотока между западом и востоком, увеличить грузопоток между севером и югом. ”Мы встречались с участниками цепи, интерес к этому делу высокий, первые протоколы о намерениях с партнерами по сотрудничеству уже подписаны”, — сказал Лайдвеэ.

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Transiidikeskuse AS — это эстонский оператор специализированных контейнерного терминала и терминала генеральных грузов в порту Мууга.

*TEU — это условная единица измерения, равная 20 футам