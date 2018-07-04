Transiidikeskuse AS перешло полностью под контроль немецкого предприятия

В ходе визита в Таллинн Ангела Титцрат также встретилась с министром экономики и коммуникации Эстонии Кадри Симсон. По оценке Симсон, приход HHLA поможет оживить порт Мууга, а также станет поддержкой усилий эстонского правительства по привлечению внимания европейских инвесторов. Титцрат отметила, что был получен ряд позитивных отзывов клиентов HHLA в связи с приобретением Transiidikeskuse. По ее словам, у Мууга в качестве европейского порта есть большой потенциал.

Порт Мууга является ключевым портом Эстонии и важным пунктом региона Балтийского моря. Transiidikeskuse — лидер на рынке обработки контейнерных грузов в Эстонии. Благодаря региональным инфраструктурным проектам (в т.ч. Rail Baltic), порт Мууга постепенно превращается в основной мультимодальный узел. Приобретение ТК укрепит позиции HHLA в регионе.

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) является крупнейшей в Европе портовой и транспортно-логистической компанией. Предприятие оперирует контейнерными терминалами в портах Гамбурга и Одессы, а также сумело выстроить хорошую логистическую цепочку и связанные между собой интермодальные узлы в Центральной и Восточной Европе.