Transiidikeskuse AS перешло полностью под контроль немецкого предприятия

Немецкая компания Hamburg Hafen und Logistik AG (HHLA) 27 июня получила в полную собственность предприятие Transiidikeskuse AS (ТК). Недавно были выполнены последние условия заключенного 26 марта договора о продаже, который предполагал отчуждение всех акций Transiidikeskusе в пользу предприятия HHLA International GmbH, сообщается в пресс-релизе.
В ходе визита в Талллинн, состоявшегося 3 июля, председатель правления HHLA Ангела Титцрат прокомментировала завершение сделки следующим образом: ”Мы видим большой потенциал как порта Мууга, так и рынка региона, поэтому мы нацелены извлечь максимум пользы из открывшихся перед нами возможностей с помощью мотивированной рабочей силы ТК. Приобретение TK стало первым успешным шагом в реализации нашей стратегии. У Гамбурга и Таллинна долгая обща история городов Ганзейского союза. Мы хотим возродить это явление, прежде всего, для создания роста на нашем основном рынке”.
Руководство HHLA обсудило дальнейшие шаги по интеграции ТК с его действующими руководителями. Бывший председатель правления ТК Владимир Попов и финансовый руководитель Хелена Хаккинен продолжат исполнять свои обязанности.
В ходе визита в Таллинн Ангела Титцрат также встретилась с министром экономики и коммуникации ЭстонииКадри Симсон. По оценке Симсон, приход HHLA поможет оживить порт Мууга, а также станет поддержкой усилий эстонского правительства по привлечению внимания европейских инвесторов. Титцрат отметила, что был получен ряд позитивных отзывов клиентов HHLA в связи с приобретением Transiidikeskuse. По ее словам, у Мууга в качестве европейского порта есть большой потенциал.
Порт Мууга является ключевым портом Эстонии и важным пунктом региона Балтийского моря. Transiidikeskuse — лидер на рынке обработки контейнерных грузов в Эстонии. Благодаря региональным инфраструктурным проектам (в т.ч. Rail Baltic), порт Мууга постепенно превращается в основной мультимодальный узел. Приобретение ТК укрепит позиции HHLA в регионе.
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) является крупнейшей в Европе портовой и транспортно-логистической компанией. Предприятие оперирует контейнерными терминалами в портах Гамбурга и Одессы, а также сумело выстроить хорошую логистическую цепочку и связанные между собой интермодальные узлы в Центральной и Восточной Европе.