Transiidikeskuse AS окончательно переходит в собственность европейского концерна HHLA

26 марта Kantauro OÜ и Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) совершили сделку, направленную на отчуждение 100% акций Transiidikeskuse AS. Таким образом предприятие Transiidikeskuse AS переходит в собственность компании HHLA, сообщается в пресс-релизе.

”Transiidikeskuse AS — это дело моей жизни. Вместе с сотрудниками компании, многие из которых работают с момента ее основания — около 25 лет — мы создали один из самых эффективных и технологичных контейнерных терминалов в регионе Балтийского моря. Предприятие обеспечивает работой около 250 человек, и фактически является вторым домом для многих эстонских докеров и специалистов в сфере транзита”, — прокомментировал состоявшуюся сделку председатель совета Transiidikeskuse AS Анатолий Канаев.

Предприятие Transiidikeskuse AS переходит в собственность компании HHLA, являющейся европейским лидером в портовой сфере и сфере логистических услуг. Контейнерные терминалы HHLA ежегодно обрабатывают миллионы TEU. HHLA котируется в основном списке на Франкфуртской фондовой бирже, а также на Гамбургской фондовой бирже, основным акционером предприятия является Гамбург.

”Я рад, что Transiidikeskuse переходит в собственность компании, которая активно работает в направлении объединения портов Северного и Балтийского морей с внутренними рынками Центральной и Восточной Европы. Благодаря этой сделке, Эстония и Мууга будут соединены с Гамбургом, где HHLA оперирует тремя терминалами. Переговоры не были легкими, однако понимание того, что компания окажется в хороших руках, и что новый собственник откроет следующую главу в истории эстонского транзита, помогут доведению сделки до конца”, — сказал Канаев.

Председатель правления HHLA Ангела Титцрат прокомментировала приобретение Transiidikeskuse AS следующим образом: ”Экономика Эстонии — одна из самых быстро растущих в Европе, также страна лидирует в сфере дигитальных решений. Поэтому, мы рады интегрировать Transiidikeskuse AS, являющееся на сегодняшний день прибыльным и успешно действующим предприятием, в семью HHLA. Одна из целей HHLA — рост на международном рынке, и успешная реализация этой сделки поможет нам в этом. Приобретение эстонского предприятия обеспечит нам возможность прийти на перспективный рынок с большим потенциалом роста и который присоединится к Новому шелковому пути. У Таллинна и Гамбурга как у ганзейских городов общая богатая история. В этой истории HHLA теперь откроет новую главу”.

С доведением совершения сделки до конца связано выполнение еще некоторых определенных условий, все должно завершиться в течение второго квартала 2018 года. Совет HHLA уже одобрил сделку.