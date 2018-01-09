TransferWise выводит на рынок виртуальный счет и дебетовую карточку для частных клиентов

TransferWise выводит на рынок безлимитный виртуальный счет и дебетовую карточку Mastercard для частных клиентов. С сегодняшнего дня новой услугой сможет воспользоваться первая тысяча клиентов TransferWise, в ближайшие недели еще тысячи клиентов получат приглашение протестировать дебетовую карточку. Для всех желающих услуга станет доступна в первом квартале 2018 года, сообщается в пресс-релизе.

Безлимитный счет TransferWise — это первая услуга использования банковского счета, которая делает возможным использование банковских услуг так, как если бы клиент пользовался бы ими на месте в другой стране. Услуга, изначально открытая для предприятий, теперь доступна и для частных клиентов, которые могут хранить на счете и конвертировать валюту по реальному обменному курсу, и иметь местные банковские реквизиты в Великобритании, США, Австралии и Европе. В этих регионах пользователи безлимитного счета TransferWise могут совершать основные банковские сделки, не имея счет в местном банке, открытие которого для иностранцев может быть сложным и затратным во многих местах по всему миру.

По словам руководителя и сооснователя TransferWise Таавета Хинрикуса, TransferWise достигнул важной вехи на своем пути. ”Банки уже много лет предлагают счета в нескольких валютах, запрашивая за это грабительскую цену во многих местах по всему миру. Мы первые предлагаем действительно глобальную банковскую услугу, в том числе банковские реквизиты для самых распространенных валют всем, кому это нужно”.

Хинрикус добавляет, что безлимитный счет принесет большие изменения для тех людей, которые живут и работают в нескольких странах. ”Не имея местного адреса, действительно сложно открыть банковский счет за границей, а наш безлимитный счет можно открыть всего за несколько минут. Такой банковский счет незаменим для иммигрантов, работающих по всему миру фрилансеров, физических лиц-предпринимателей и для многих других”.

Основные возможности использования безлимитного счета:

Местные банковские реквизиты в валютах GBP, EUR, USD, AUD — платежи из разных стран мира, в местной валюте, без доплаты.

Хранение на счёте денег в 28 валютах — конвертирование из одной валюты в другую по реальному обменному курсу за несколько секунд, с низкими и прозрачными оплатами.

Бесконтактная дебетовая карточка Mastercard для удобной оплаты в любой валюте, по реальному обменному курсу.

Фрилансеры, физические лица-предприниматели, иммигранты и работающие в нескольких странах люди смогут управлять своими деньгами значительно удобнее чем раньше.

Разумный выбор валют — если на счёте деньги в разных валютах, то умная программа сама поймет, при оплате в какой валюте расходы будут наиболее низкими.

В самом начале выхода на рынок, дебетовая карточка TransferWise будет доступна ограниченному числу клиентов Европейского экономического пространства, для всех желающих возможность заказать карточку откроется в течение первого квартала 2018 года. До этого у клиентов Великобритании и Европы уже есть возможность открыть безлимитный счет. Когда услуга станет доступна, все клиенты, которые являются владельцами безлимитного счета, получат приглашение для активации дебетовой карточки. Дебетовая карточка на данный момент не доступна для бизнес-клиентов, хотя фрилансеры и физические лица-предприниматели могут пользоваться этой услугой.