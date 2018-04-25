25.04.2018, 12:24

TransferWise выводит на рынок первый счет без границ и дебетовую карточку


rus.delfi.ee
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Transferwise'i uus kontor Londonis
Transferwise'i uus kontor LondonisFoto: Tanel Saarmann

TransferWise выводит на рынок виртуальный счёт без границ и дебетовую карточку Mastercard. Начиная с сегодняшнего дня, у жителей стран Европы есть возможность ходатайствовать о дебетовой карточке и иметь счёт с местными банковскими реквизитами в Великобритании, США, Австралии и Европе. Клиенты смогут неограниченно держать на счёте деньги в более чем 40 валютах.

Счёт без границ TransferWise означает, что у путешественника в другой стране или у живущего, или работающего за границей человека, есть возможность отправлять, тратить и копить деньги также, как у местного жителя этой страны — без трат на банковскую комиссию и на разницу в курсах обмена.

По словам исполнительного директора и сооснователя TransferWise Кристо Кярманна, международные банковские операции слишком долго были вотчиной крупного бизнеса. ”Мы хотим, чтобы международные банковские операции были доступны для всех, вне зависимости от того, сколько у человека на счету денег. Поэтому TransferWise рад предложить своим более чем 3 млн клиентам счёт без границ и дебетовую карточку”.

Кярманн добавил, что счёт без границ изменит текущее положение вещей для всех, кто живёт за границей или работает одновременно в нескольких странах, а также он незаменим для фрилансеров и предпринимателей физических лиц.

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