TransferWise: с принятием Закона о прозрачности потребители могли бы сэкономить более 4 млрд евро в год

Согласно новому исследованию TransferWise, правовой акт, регулирующий прозрачность международных платежей, дал бы потребителям возможность экономить 4,03 млрд евро в год. Новый закон ЕС, голосование по которому пройдет в Европейском Парламенте 5 ноября, обяжет банки ЕС, посредников и фирмы по обмену валют сделать свои тарифы более прозрачными. Так у потребителей будет оставаться больше денег.

В исследовании, которое по заказу TransferWise провела независимая исследовательская компания Consumer Intelligence, рассматривались скрытые тарифы, которые пользователи платят при осуществлении различных операций — посылая деньги в разных валютах или принимая переводы, а также производя оплату в иностранных валютах. В 2017 на обмен валют потребители из ЕС потратили более 18 млрд евро, среди них 12,49 млрд евро на скрытые платежи, связанные с курсами валют. Это значит, что потребителей не ставят в известность о платежах в более чем двух третьих случаях.

Кампания TransferWise ”Знай, за что платишь” имеет особое значение перед голосованием, потому что это начинание призвано привлечь внимание к той же проблеме и постараться обучить потребителей. С помощью провокационной карикатуры известного бельгийского карикатуриста Lectrr, кампания призывает политиков прекратить позволять банкам разбрасываться деньгами потребителей (‘p*ssing consumers’ money away’). Карикатура была опубликована сегодня на обложке издания Politico и в центре находится символ Брюсселя Manneken Pis, то есть писающий мальчик.