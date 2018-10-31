TransferWise: с принятием Закона о прозрачности потребители могли бы сэкономить более 4 млрд евро в год

По словам соучредителя и исполнительного директора TransferWise Кристо Кяярманна, у Европейского Парламента есть возможность исправить ситуацию и положить конец ситуации, когда потребители из ЕС теряют деньги при обмене валют. ”Четыре миллиарда евро — это достаточно большая экономия, и эта сумма окажет существенное влияние на кошельки потребителей. Представьте, что вы экономите более 20 процентов каждый раз, когда едете в отпуск, платите за учебу за границей или посылаете деньги своей семье в родную страну”.
”Если Европейский Парламент примет правильное решение, то банки и другие международные финансовые учреждения должны будут точно указывать, какие платежи они берут у потребителей. Это значит, что впервые в истории потребители смогут сравнивать расценки поставщиков услуг без использования блокнота и калькулятора. Такой бизнес является более справедливым и должен стать для европейских финансовых учреждений минимальным стандартом, которому следовать”, добавил Кяярманн.
Какие скрытые платежи потребители ЕС платят сейчас?
Согласно действующим финансовым правовым актам ЕС, банки и фирмы, занимающиеся обменом валют, могут скрывать большую часть плат за сделки за невыгодным курсом валют. Это значит, что банк может рекламировать международные платежи как ”бесплатные” или как платежи, с маленькой платой за обслуживание, зарабатывая большую часть прибыли на невыгодном курсе валют. Поскольку реальный расход потребители должны считать сами, им сложно сравнивать поставщиков услуги и выбирать самый дешевый вариант.
Новый правовой акт ЕС — постановление о заграничных платежах — означал бы, что поставщики услуги вынуждены сделать свои цены прозрачными. Анализ исследовательской компании Consumer Intelligence показывает, что при повышении прозрачности, снизились бы цены на услугу, и граждане ЕС смогли бы выбирать более дешевого поставщика услуги, экономя таким образом до одной пятой платы за обслуживание.