31.10.2018, 09:50

TransferWise: с принятием Закона о прозрачности потребители могли бы сэкономить более 4 млрд евро в год

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какие скрытые платежи мы платим?
rus.delfi.ee
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TransferWise: с принятием Закона о прозрачности потребители могли бы сэкономить более 4 млрд евро в год
rahaShutterstock

Если Европейский Парламент принял бы новый правовой акт, то это привело бы к снижению банками и другими поставщиками услуг своих тарифов более чем на одну пятую, утверждает TransferWise.

Согласно новому исследованию TransferWise, правовой акт, регулирующий прозрачность международных платежей, дал бы потребителям возможность экономить 4,03 млрд евро в год. Новый закон ЕС, голосование по которому пройдет в Европейском Парламенте 5 ноября, обяжет банки ЕС, посредников и фирмы по обмену валют сделать свои тарифы более прозрачными. Так у потребителей будет оставаться больше денег.

В исследовании, которое по заказу TransferWise провела независимая исследовательская компания Consumer Intelligence, рассматривались скрытые тарифы, которые пользователи платят при осуществлении различных операций — посылая деньги в разных валютах или принимая переводы, а также производя оплату в иностранных валютах. В 2017 на обмен валют потребители из ЕС потратили более 18 млрд евро, среди них 12,49 млрд евро на скрытые платежи, связанные с курсами валют. Это значит, что потребителей не ставят в известность о платежах в более чем двух третьих случаях.

Кампания TransferWise ”Знай, за что платишь” имеет особое значение перед голосованием, потому что это начинание призвано привлечь внимание к той же проблеме и постараться обучить потребителей. С помощью провокационной карикатуры известного бельгийского карикатуриста Lectrr, кампания призывает политиков прекратить позволять банкам разбрасываться деньгами потребителей (‘p*ssing consumers’ money away’). Карикатура была опубликована сегодня на обложке издания Politico и в центре находится символ Брюсселя Manneken Pis, то есть писающий мальчик.

По словам соучредителя и исполнительного директора TransferWise Кристо Кяярманна, у Европейского Парламента есть возможность исправить ситуацию и положить конец ситуации, когда потребители из ЕС теряют деньги при обмене валют. ”Четыре миллиарда евро — это достаточно большая экономия, и эта сумма окажет существенное влияние на кошельки потребителей. Представьте, что вы экономите более 20 процентов каждый раз, когда едете в отпуск, платите за учебу за границей или посылаете деньги своей семье в родную страну”.

”Если Европейский Парламент примет правильное решение, то банки и другие международные финансовые учреждения должны будут точно указывать, какие платежи они берут у потребителей. Это значит, что впервые в истории потребители смогут сравнивать расценки поставщиков услуг без использования блокнота и калькулятора. Такой бизнес является более справедливым и должен стать для европейских финансовых учреждений минимальным стандартом, которому следовать”, добавил Кяярманн.

Какие скрытые платежи потребители ЕС платят сейчас?

Согласно действующим финансовым правовым актам ЕС, банки и фирмы, занимающиеся обменом валют, могут скрывать большую часть плат за сделки за невыгодным курсом валют. Это значит, что банк может рекламировать международные платежи как ”бесплатные” или как платежи, с маленькой платой за обслуживание, зарабатывая большую часть прибыли на невыгодном курсе валют. Поскольку реальный расход потребители должны считать сами, им сложно сравнивать поставщиков услуги и выбирать самый дешевый вариант.

Новый правовой акт ЕС — постановление о заграничных платежах — означал бы, что поставщики услуги вынуждены сделать свои цены прозрачными. Анализ исследовательской компании Consumer Intelligence показывает, что при повышении прозрачности, снизились бы цены на услугу, и граждане ЕС смогли бы выбирать более дешевого поставщика услуги, экономя таким образом до одной пятой платы за обслуживание.

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