TransferWise привлек инвестиции в размере 280 миллионов долларов

Международная финансово-технологическая компания TransferWise сообщила сегодня о привлечении инвестиций в размере 280 миллионов долларов. На данный момент в фокусе вышедшего в прибыль в начале 2017 года предприятия находятся развитие услуги виртуального счета Borderless и расширение деятельности на растущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. В планы на будущее входит расширение по направлению Индия., значится в пресс-релизе.

Ведущими инвесторами инвестиционного круга стали фирма по управлению имуществом Old Mutual Global Investors (OMGI) и венчурный фонд из Силиконовой долины IVP, в чей портфель входят в том числе SNAP, Dropbox и Twitter. По словам партнёра IVP Джулса Мальца, они, конечно, редко инвестируют в Европейские предприятия, но пройти мимо такой хорошей возможности не смогли: ”TransferWise является одной из самых интересных технологических компаний в мире, и мы годами следили за её работой. Мы рады, что можем помочь им в достижении цели создать справедливый и доступный для всех сервис по управлению деньгами через границы”.

К инвестиционному кругу в качестве новых инвесторов присоединились Sapphire Ventures из Силиконовой долины, японская фирма Mitsui и японо-американский венчурный фонд World Innovation Lab. Участие приняли и прежние инвесторы, Ричард Брэнсон, Andreessen Horowitz и Baillie Gifford. Компании удалось привлечь в общей сложности 397 миллионов долларов.

Со-основатель и руководитель TransferWise Таавет Хинрикус сказал, что их цель — донести TransferWise до всех нуждающихся в его услугах людей по всему миру. ”Каждый месяц клиенты нашей платформы делают переводов более чем на миллиард евро, и их потребности при этом различны: кто-то помогает оставшимся на родине родственникам, кто-то оплачивает счета, выставленные ему в другой стране, кто-то расширяет свой бизнес в другие регионы”. Хинрикус добавил, что даже миллиард евро — это лишь небольшая часть рынка, что означает, что миллионы людей пользуются устаревшими услугами банков и традиционных посредников. ”У нас в планах это изменить, поэтому поддержка OMGI и IVP очень кстати”.

В мае TransferWise сообщил о новой услуге виртуального счета Borderless (т.е. без границ), начав предлагать небольшим и средним предприятиям США и Европы возможность хранить деньги в 28 различных валютах и использовать местные банковские реквизиты. В октябре услуга стала работать и в Австралии. На 2018 год для частных клиентов из Европы и Великобритании запланирован запуск виртуального счёта и банковской карточки Borderless.

Рост предприятия в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжится, на местных рынках у TransferWise уже сотни тысяч клиентов. В начале года стало известно об открытии региональной конторы в Сингапуре и отделений в Токио и Сиднее.

У TransferWise более двух миллионов клиентов, и предприятие может осуществлять переводы в 750 валютных направлениях. Каждый месяц клиенты TransferWise совершают переводы на более чем миллиард евро, экономя по сравнению с традиционными сервисами 1,5 миллиона евро в день.