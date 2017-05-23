TransferWise объявил о новой услуге виртуального счета для фирм

Компания TransferWise сообщила сегодня о выходе на мировой рынок новой услуги. Виртуальный счёт Borderless позволит фирмам отправлять и получать валютные переводы также просто, как если бы этот перевод делался в той самой стране на месте, значится в пресс-релизе.

С помощью виртуального счёта фирмы смогут работать заграницей так, как если бы они имели банковский счёт в местном банке. На виртуальном счёте деньги возможно хранить и конвертировать в 15 различных валютах, а также ходатайствовать об открытии номера счёта в зоне евро, в Великобритании и Соединённых Штатах Америки; количество валют и государств в дальнейшем будет пополняться. Уже в этом году TransferWise создаст похожий продукт и для частных клиентов. К счёту будет прилагаться карточка, которая позволит снимать деньги или оплачивать покупки.

Открытие счёта Borderless бесплатно, нет никаких плат за обслуживание, и получение денег на свой счёт также бесплатно. В случае совершения сделок с различными валютами при переводе денег со своего счёта, также, как и в случае уже имеющихся услуг TransferWise, нужно будет заплатить маленькую и чётко понятную комиссию, обмен валют происходит по центральному курсу.

По словам сооснователя и исполнительного директора TransferWise Тааве Хинрикус, долгое время банковские сделки были для фирм очень затратными, особенно если бизнес международный. Даже такие альтернативы как PayPal для маленьких фирм очень дороги. ”Основываясь на отзывах наших клиентов мы решили, что TransferWise мог бы как-то помочь в этом. Именно поэтому появилась идея виртуального счёта Borderless, который стирает границы между странами и различными валютами. Счёт предоставит заграничным фирмам больше свободы действий и позволит лучше контролировать свои денежные дела”, объяснил Хинрикус.

Фирмы смогут держать деньги на счету Borderless в 15 различных валютах: английский фунт, евро, американский доллар, австралийский доллар, новозеландский доллар, японская иена, гонконгский доллар, сингапурский доллар, канадский доллар, швейцарский франк, польская злота, венгерский форинт, шведская крона, норвежская крона, датская крона.