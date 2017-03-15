15.03.2017, 09:52

TransferWise начинает работу с британским банком

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rus.delfi.ee
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Mobiil-IDFoto: Eero Vabamägi

TransferWise начинает сотрудничество с банком Starling Bank в Великобритании, клиенты которого смогут осуществлять платежи при помощи мобильного приложения TransferWise в 35 различных валютах. Данная сделка является для TransferWise первой партнерской сделкой с банком в Великобритании.

Starling Bank является банком нового поколения в Великобритании, который сосредоточен на мобильном банкинге. Банк предлагает вместо универсальных услуг интегрированные от разных поставщиков решения. Услуги TransferWise станут доступны для клиентов банка Starling Bank с лета 2017 года.

TransferWise осуществляет сотрудничество в области международных платежей с банком LHV и немецким банком N26. Также недавно появилась возможность при помощи приложения Messenger в Facebook осуществлять платежи TransferWise.

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