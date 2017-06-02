Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

"Во исполнение моего священного долга перед Америкой и ее гражданами, США выйдут из Парижского соглашения по климату", — сказал он.

"(Это решение было принято — ИФ) чтобы начать переговоры о повторном вступлении в Парижское соглашение или в абсолютно новое соглашение на условиях, честных для США, для их коммерческих предприятий, рабочих, налогоплательщиков; так что мы выходим (из Парижского соглашения — ИФ), но мы начнем переговоры и посмотрим, сможем ли мы заключить честную сделку", — отметил Трамп.

По словам Трампа, экономические расчеты показали, что выполнение условий Парижского соглашения, включая ограничения в сфере энергетики, могли стоить США до 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

"Парижское соглашение — просто последний пример того, как Вашингтон вступает в соглашения, которые ставят США в невыгодное положение перед другими странами, извлекающими чрезвычайные выгоды", — сказал президент.

Президент подчеркнул, что Парижское соглашение является "в высшей степени несправедливым" по отношению к США.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Президент США Трамп во время предвыборной кампании обещал вывести США из этого соглашения.

Только две страны в мире не поддержали соглашение: Сирия и Никарагуа.