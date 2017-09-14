Трамп запретил американским чиновникам пользоваться антивирусом "Лаборатории Касперского"

Администрация президента США Дональда Трампа приказала всем государственным департаментам и агентствам удалить из своих информационных сетей любое программное обеспечение российской компании "Лаборатория Касперского" (Kaspersky Lab), которая, по информации Вашингтона, сотрудничает с российскими спецслужбами и Кремлем.

Как сообщается в официальном заявлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, продукция "Лаборатории Касперского" представляет угрозу национальной безопасности страны. Ведомство дало чиновникам 30 дней на выявление любого использования или присутствия российского ПО в компьютерных системах и 60 дней на разработку плана по его удалению.

При этом в МВБ подчеркнули, что антивирусные продукты "Лаборатории Касперского" должны быть удалены из информационных сетей в течение 90 дней с даты опубликования соответствующей директивы, до тех пор, пока не появится другого предписания надзорного ведомства.

"Антивирусные продукты "Лаборатории Касперского" обеспечивают широкий доступ к файлам и повышенным привилегиям на компьютерах, на которых установлено программное обеспечение. Они могут быть использованы злоумышленниками для компрометации этих информационных систем", — говорится в директиве МВБ США.

В ведомстве выразили обеспокоенность связью "Лаборатории Касперского" с отдельными сотрудниками российской разведкой и другими государственными органами. "Департамент будет принимать соответствующие меры, связанные с продуктами любой компании, представляющей угрозу безопасности", — заверили в Вашингтоне.

Вместе с тем "Лаборатории Касперского" предоставили официальную возможность опротестовать подозрения Вашингтона о рисках, которые представляет программное обеспечение компании для федеральных информационных систем США в соответствии с американским законодательством.

В "Лаборатории Касперского" заявили о готовности сотрудничать с Вашингтоном

На решение Вашингтона уже отреагировали в "Лаборатории Касперского". В российской компании пообещали предоставить все необходимые данные МВБ США, чтобы подтвердить "безосновательность решения" прекратить использование продукции антивирусной компании министерствам и агентствам США, передает RNS.

"Учитывая, что "Лаборатория Касперского" не имеет политических связей ни с одним государством мира, мы крайне разочарованы данным решением Министерства внутренней безопасности США. Компания, безусловно, предоставит всю информацию, чтобы подтвердить, что данное решение не имеет оснований", — заверили в компании.

В "Лаборатории Касперского" также подчеркнули, что все обвинения Вашингтона в адрес компании основаны на ложных утверждениях и некорректных выводах, включая претензии к законодательному регулированию России, которое якобы может влиять на компанию, и заявления по поводу политических рисков.

"Упоминаемые в директиве законы и нормативные акты регулируют деятельность телекоммуникационных компаний и интернет-провайдеров. Деятельность "Лаборатории Касперского" не регулируется этими законами или другими нормативными актами в рамках Системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), т.к. компания не предоставляет услуг связи", — отметили в компании.

"Также важно подчеркнуть, что вся информация, которая поступает в "Лабораторию Касперского" от ее клиентов, включая трафик, полностью защищена в соответствии с законодательством и самыми строгими отраслевыми стандартами, в том числе с помощью шифрования, защиты цифровыми сертификатами и т.д", — говорится в пресс-релизе.

В своем официальном ответе российская компания, знаменитая на весь мир своим антивирусным программным обеспечением, также подчеркнула, что никогда не помогала и не будет помогать правительству ни из одного государства мира в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

"Мы разочарованы, что частная компания может считаться виновной без доказательств, под давлением текущей геополитической ситуации. Компания будет продолжать работу с Министерством внутренней безопасности США, так как "Лаборатория Касперского" уверена, дальнейшее расследование подтвердит, что предъявленные обвинения необоснованны", — резюмировали в компании.

Еще в июле этого года администрация Трампа исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков разрешенных контрагентов, используемых при правительственных закупках, на фоне сомнений по поводу того, что популярный российский антивирус может использоваться Кремлем для доступа к сетям в США.

Исключение из списков разрешенных поставщиков — наиболее конкретная мера в отношении российской компании, подозреваемой на протяжении многих месяцев в слишком тесных связях с российской разведкой, которую американские коллеги обвиняют в организации хакерских атак в США.

Kaspersky Lab была исключена из списка, который использует при подготовке контрактов и тендеров Администрация общих служб (U.S. General Services Administration). Отмечалось, что правительственные агентства по-прежнему могут покупать продукты российской компании, если организуют закупку не через GSA.

Американский телеканал NBC News сообщал 28 июня, что представители ФБР посетили сотрудников "Лаборатории Касперского", проживающих в США, с допросами. Как утверждал телеканал, деятельность компании давно интересует американские власти, а спецслужбы США считают, что Касперский "имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки".

В марте 2015 года агентство Bloomberg опубликовало материал, из которого следует, что с 2012 года связи компании Касперского с российскими спецслужбами резко усилились, а на ключевые менеджерские посты в "Лаборатории" пришли "люди, имеющие тесные связи с российскими военными или разведывательными структурами".

Основатель компании Евгений Касперский в интервью АР в начале июля 2017 года признал, что среди сотрудников его компании есть бывшие сотрудники российской разведки, в основном в отделе продаж "из-за их отношений с государственным сектором". Касперский тогда заверил, что его компания никогда не будет участвовать в наступательной кибероперации какой-либо страны. "Мы остаемся на светлой стороне. И никогда, никогда не перейдем на темную сторону", — сказал глава фирмы.