19.09.2018, 18:31

Трамп: "Северный поток-2" — это очень плохой проект для жителей Германии

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РБК
EST
Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald Trumpiga
Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald TrumpigaFoto: Priit Simson

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона нет намерений вводить санкции против компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом американский лидер заявил в Белом доме перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает РБК со ссылкой на Polskie Radio.

"Мы не собираемся этого делать", — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов, планируют ли Штаты вводить санкции против компаний, участвующих в этом проекте. "Но мы считаем, что это очень плохой проект для жителей Германии. Немцы платят миллиарды долларов в год за российскую энергию. Я могу вам сказать, что немцам это не нравится", — продолжил свою мысль американский президент.

Дуда, в свою очередь, вновь заявил, что "Северный поток-2" несет большую угрозу энергетической безопасности Европы, добавляет Reuters.

Газопровод "Северный поток-2" должен быть проложен по дну Балтийского моря. По нему планируется поставлять газ в Европу. Трубопровод будет пролегать в территориальных водах Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Совокупная мощность двух ниток газопровода — 55 млрд куб. м газа в год, стоимость проекта — €9,5 млрд.

Газопровод вызывает большие споры в Европе и США. Страны Центральной Европы и Польша в частности называют его угрозой энергобезопасности континента. Администрация Трампа также критикует проект, а сам американский президент неоднократно выступал с критикой в адрес Германии за участие в проекте.

В середине августа The Wall Street Journal писала, что законопроект о санкциях против компаний, вовлеченных в "Северный поток-2", почти готов. Собеседники издания из числа действующих и бывших американских чиновников сообщали, что при необходимости санкции могут быть введены в течение нескольких недель.

Министр энергетики США Рик Перри на встрече со своим российским коллегой Александром Новаком на прошлой неделе говорил, что США могут ввести санкции против "Северного потока-2" в случае дальнейшей реализации проекта, также предусматриваются дополнительные ограничения. "Это общая позиция, но мы стремимся не дойти до этого. Наши с Россией интересы совпадают: мы хотим, чтобы люди, проживающие в мире, жили в странах со свободной экономикой, пользовались всеми благами", — сказал тогда Перри.

Новак позднее говорил, что Россия обеспокоена возможностью санкций против проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

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