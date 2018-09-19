Трамп: "Северный поток-2" — это очень плохой проект для жителей Германии

"Мы не собираемся этого делать", — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов, планируют ли Штаты вводить санкции против компаний, участвующих в этом проекте. "Но мы считаем, что это очень плохой проект для жителей Германии. Немцы платят миллиарды долларов в год за российскую энергию. Я могу вам сказать, что немцам это не нравится", — продолжил свою мысль американский президент.

Дуда, в свою очередь, вновь заявил, что "Северный поток-2" несет большую угрозу энергетической безопасности Европы, добавляет Reuters.

Газопровод "Северный поток-2" должен быть проложен по дну Балтийского моря. По нему планируется поставлять газ в Европу. Трубопровод будет пролегать в территориальных водах Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Совокупная мощность двух ниток газопровода — 55 млрд куб. м газа в год, стоимость проекта — €9,5 млрд.