Трамп подписал рекордный оборонный бюджет. На что он будет потрачен?

Церемония подписания бюджета прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. В своей речи перед военнослужащими Трамп пообещал не только увеличить число новобранцев во всех подразделениях армии США, но также заменить стареющие танки, самолеты, корабли и вертолеты более современными моделями.

"Надеюсь, мы будем настолько сильны, что нам никогда не придется использовать его [новое вооружение]. Но если нам придется это сделать, то ни у кого не останется никаких шансов", — подчеркнул Трамп.

Законопроект был назван в честь сенатора-республиканца Джона Маккейна, однако Трамп ни разу не упомянул его имени в своем выступлении, на что обратили внимание многие журналисты и политики.

Сам Маккейн в "Твиттере" написал, что испытывает гордость за то, что закон в итоге был подписан, и в то же время смущен, что документ получил его имя.

Би-би-си выбрала ключевые положения и цифры нового оборонного бюджета, который многие эксперты уже называют крупнейшим в истории страны.

Документ включает в себя три основные статьи расходов:

616,9 млрд долларов — базовый бюджет Пентагона 69 млрд долларов — военные операции за рубежом 21,9 млрд долларов — программа по развитию ядерного оружия

Один из главных пунктов нового бюджета — увеличение денежного довольствия военнослужащих на 2,6% с января следующего года. Такая прибавка к зарплате стала крупнейшей за последние девять лет. Кроме того, штат вооруженных сил США предполагается увеличить более чем на 15 тысяч человек.

Корабли, самолеты и танки

Значительная часть бюджета Пентагона предусматривает закупку, модернизацию и строительство военной техники. В том числе планируется потратить:

24,1 млрд долларов — на строительство 13 новых боевых кораблей

7,6 млрд долларов — на закупку 77 истребителей пятого поколения F-35

452 млн долларов — на закупку шести ударных вертолетов AH-64E Apache для Национальной гвардии США

225 млн долларов — на закупку боевых бронированных машин Stryker A1 и модернизацию ряда более старых ББМ и танков

Закон также предусматривает ряд ограничений на экспорт военной техники. Например, в документе прописано, что США запрещают поставлять истребители F-35 Турции из-за обеспокоенности Пентагона по поводу возможной сделки Анкары с Москвой о покупке зенитных ракетных систем С-400.

"Сдерживание агрессии"

В законе также прописаны ограничения на сотрудничество с Россией и Китаем. Как отмечается в документе, эти страны "стремятся перестроить мир в соответствии со своими авторитарными моделями, используя акты дестабилизации и угрожая безопасности США и их союзников".

В частности, американской администрации и ее подрядчикам запрещено вести дела с китайскими компаниями ZTE Corporation и Huawei Technologies, которые, как указано в законе, являются угрозой национальной безопасности США. Также ограничиваются фонды Пентагона по реализации китайских языковых программ в американских университетах.

Меры в отношении России сводятся к следующему:

Заморозка сотрудничества в рамках Договора по Открытому небу, который позволял российским и американским военным самолетам совершать наблюдательные полеты над территорией обеих стран;

расширение ограничений в области военного сотрудничества России и США;

усиление оборонного потенциала партнеров США в Европе чтобы при необходимости сдерживать российскую агрессию;

отслеживание и сдерживание кибератак со стороны России, а также Китая, КНДР и Ирана.

"Беспрецедентный масштаб"

Российские власти уже заявили о своей негативной реакции на новый оборонный бюджет США. Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что в Москве особенно обеспокоены общим уровнем расходов.

"Около 720 миллиардов долларов — это беспрецедентный масштаб трат на военные цели. Само по себе настораживающее явление", — цитирует Рябкова агентство РИА Новости.

Также, по его мнению, в документе содержится попытка "навязать решение известных проблем в сфере контроля над вооружениями".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиционирование России в США как угрозы беспочвенно, так как американский оборонный бюджет всегда значительно превосходил российский.

Власти Китая также раскритиковали документ, назвав его вмешательством во внутренние дела страны.

Как отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства, упомянутые в законе ограничения в адрес КНР "пронизаны мышлением эпохи холодной войны" и "сгущают краски по поводу китайско-американской конфронтации".